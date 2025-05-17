На войне в Украине погиб доброволец из Латвии Никита Таренов. Фото

В Украине погиб латвийский доброволец Никита Таренов, известный под позывным "Латвиец". Это уже третий латвийский гражданин, который отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии с начала полномасштабного вторжения.

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О его смерти сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на источники, близкие к погибшему. В МИД Латвии отметили, что посольство в Киеве пока не получило официальной информации, а в Министерстве обороны подтвердили, что Таренов ранее не был военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии.

Никита Таренов стал третьим латвийцем, который погиб на фронте в Украине. В прошлом году, в декабре, во время боевых действий в Луганской области погиб Эдгарс Платоновс – боец Иностранного легиона ВСУ. А осенью того же года в результате российской атаки дронами в Донецкой области вблизи Лимана погиб Виталий Смирнов – бывший военный латвийских вооруженных сил.

С начала войны Украина создала Иностранный легион, в который вступили тысячи добровольцев со всего мира. Среди них – и несколько граждан Латвии, которые сознательно стали на сторону Украины в борьбе за свободу и независимость.

Напомним, на фронте погиб защитник с Полтавщины Виталий Гужва, стрелок-помощник гранатометчика 3-го механизированного отделения. Мужчина защищал Украину в рядах 2-го механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик стал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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