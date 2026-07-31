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На войне погиб студент-медик Виталий Гакало, который эвакуировал раненых из «Азовстали». Фото

Андрей Колотовкин
Новости. Общество
4 минуты
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Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
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На фронте погиб боевой медик, студент Тернопольского национального медицинского университета Виталий Гакало с позывным "Профессор". Его жизнь оборвалась 27 июля 2026 года, в День медицинского работника. Виталию было 24 года.

О гибели военного медика сообщили Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова и Департамент здравоохранения Тернопольской областной военной администрации. В ПДМШ отметили, что Виталий стал частью команды в ноябре 2022 года и работал фельдшером в составе эвакуационных бригад и на стабилизационном пункте.

"Спасибо тебе, друг, за каждую спасенную жизнь, за преданность медицине, за мужество и человечность. Мы будем помнить тебя", — говорится в сообщении.

Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»

Путь к мечте

Виталий Гакало родился 10 августа 2001 года. Еще с детства он решил посвятить себя медицине и помощи людям. После окончания в 2020 году Кременецкого медицинского профессионального колледжа он начал работать фельдшером скорой медицинской помощи на Тернопольской подстанции №3 Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

С первых лет работы он ежедневно выезжал на вызовы, оказывал помощь пациентам и приобретал практический опыт. Коллеги вспоминают, что медицина была делом, которому он отдавал всего себя.

Во время полномасштабной войны Виталий не оставил профессию. В начале вторжения, в мае 2022 года, он сопровождал бригады скорой медицинской помощи во время эвакуации раненых украинских защитников с "Азовстали". Это была одна из самых опасных гуманитарных миссий того времени.

В том же году он поступил в Тернопольский национальный медицинский университет по специальности "Медицина". Несмотря на службу, работу и постоянные выезды, он не бросал учебу.

Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»

26 ноября 2022 года Виталий Гакало присоединился к Первому добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова. В качестве добровольца он отправился на фронт в качестве боевого медика с позывным "Профессор". Выполнял задания в Донецкой области, в частности в районах Часового Яра, Бахмута, Соледара и на Лиманском направлении.

В 2023 году основным местом его работы в качестве добровольца стало Лиманское направление. В следующем году он принимал участие в обороне Покровска и прилегающих населенных пунктов.

В 2025 году выполнял боевые задачи на Покровском и Курском направлениях, а в октябре подписал контракт и присоединился к 67-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, где продолжил службу в качестве боевого медика.

Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»

Обучение на фронте

Даже находясь на передовой, Виталий не прекращал учебу в университете. Он находил время для лекций, выполнения заданий и сдачи тестов, ведь мечтал стать врачом-ортопедом-травматологом.

В Департаменте здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации отметили, что военный сообщил об отсутствии академической задолженности. Несмотря на службу и боевые задачи, он успевал изучать учебные материалы и сдавать необходимые работы.

Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»

В Первом добровольческом мобильном госпитале подчеркнули, что Виталий навсегда останется для своих побратимов искренним, светлым и неравнодушным человеком. Там отметили, что он любил медицину, стремился стать хорошим врачом и всегда был готов помочь тем, кто в этом нуждался.

Коллектив ПДМШ, Департамент здравоохранения Тернопольской ОГА, преподаватели, однокурсники и сослуживцы выразили соболезнования родным и близким погибшего медика. Они поблагодарили Виталия Гакала за спасённые жизни, преданность профессии и службу Украине.

Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»
Виталий Гакало, студент, эвакуировал раненых из «Азовстали»

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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