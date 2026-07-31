На войне погиб студент-медик Виталий Гакало, который эвакуировал раненых из «Азовстали». Фото

На фронте погиб боевой медик, студент Тернопольского национального медицинского университета Виталий Гакало с позывным "Профессор". Его жизнь оборвалась 27 июля 2026 года, в День медицинского работника. Виталию было 24 года.

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О гибели военного медика сообщили Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова и Департамент здравоохранения Тернопольской областной военной администрации. В ПДМШ отметили, что Виталий стал частью команды в ноябре 2022 года и работал фельдшером в составе эвакуационных бригад и на стабилизационном пункте.

"Спасибо тебе, друг, за каждую спасенную жизнь, за преданность медицине, за мужество и человечность. Мы будем помнить тебя", — говорится в сообщении.

Путь к мечте

Виталий Гакало родился 10 августа 2001 года. Еще с детства он решил посвятить себя медицине и помощи людям. После окончания в 2020 году Кременецкого медицинского профессионального колледжа он начал работать фельдшером скорой медицинской помощи на Тернопольской подстанции №3 Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

С первых лет работы он ежедневно выезжал на вызовы, оказывал помощь пациентам и приобретал практический опыт. Коллеги вспоминают, что медицина была делом, которому он отдавал всего себя.

Во время полномасштабной войны Виталий не оставил профессию. В начале вторжения, в мае 2022 года, он сопровождал бригады скорой медицинской помощи во время эвакуации раненых украинских защитников с "Азовстали". Это была одна из самых опасных гуманитарных миссий того времени.

В том же году он поступил в Тернопольский национальный медицинский университет по специальности "Медицина". Несмотря на службу, работу и постоянные выезды, он не бросал учебу.

26 ноября 2022 года Виталий Гакало присоединился к Первому добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова. В качестве добровольца он отправился на фронт в качестве боевого медика с позывным "Профессор". Выполнял задания в Донецкой области, в частности в районах Часового Яра, Бахмута, Соледара и на Лиманском направлении.

В 2023 году основным местом его работы в качестве добровольца стало Лиманское направление. В следующем году он принимал участие в обороне Покровска и прилегающих населенных пунктов.

В 2025 году выполнял боевые задачи на Покровском и Курском направлениях, а в октябре подписал контракт и присоединился к 67-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, где продолжил службу в качестве боевого медика.

Обучение на фронте

Даже находясь на передовой, Виталий не прекращал учебу в университете. Он находил время для лекций, выполнения заданий и сдачи тестов, ведь мечтал стать врачом-ортопедом-травматологом.

В Департаменте здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации отметили, что военный сообщил об отсутствии академической задолженности. Несмотря на службу и боевые задачи, он успевал изучать учебные материалы и сдавать необходимые работы.

В Первом добровольческом мобильном госпитале подчеркнули, что Виталий навсегда останется для своих побратимов искренним, светлым и неравнодушным человеком. Там отметили, что он любил медицину, стремился стать хорошим врачом и всегда был готов помочь тем, кто в этом нуждался.

Коллектив ПДМШ, Департамент здравоохранения Тернопольской ОГА, преподаватели, однокурсники и сослуживцы выразили соболезнования родным и близким погибшего медика. Они поблагодарили Виталия Гакала за спасённые жизни, преданность профессии и службу Украине.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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