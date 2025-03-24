На Сумщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не видит смысла служить': как наказали

В Сумской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получило повестку, однако отказался от мобилизации. Он заявил, что "не видит смысла" служить ради защиты Украины.

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Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда, передают СМИ. Согласно его данным, с момента уклонения военнообязанным от военной службы до приговора прошло около месяца.

В материалах дела указно, что житель Сумщины в феврале 2025 года уклонился от мобилизации. Он получил "боевую" повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде мужчина утверждал, что в ТЦК приходил, поскольку получил повестку. Там он прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Гражданин утверждал, что в помещении терцентра он пробыл более трех часов, после чего вызвал полицию и отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что "не видит смысла служить в армии".

Сотрудники ТЦК отметили, что этого гражданина к ним привезла полиция, поскольку подсудимого разыскивали за уклонение от мобилизации. В терцентре комплектования тот действительно отказался от службы в Силах обороны.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, приговорив его к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье военнообязанного мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно пригодным, что позволяло гражданину проходить службу в ВСУ, за исключением некоторых подразделений, но он подписал заявление об отказе от службы.

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