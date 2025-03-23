В Запорожье ограниченно годный отказался от мобилизации и поплатился: какое решение принял суд

В Запорожье военнообязанного мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. Военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным, что позволяло мужчине проходить службу в ВСУ за исключением некоторых подразделений.

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Несмотря на это он отказался от боевой повестки и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в соответствующем приговоре Хортицкого районного суда города Запорожья.

Согласно материалам дела, 6 декабря мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой он был признан ограниченно пригодным к военной службе. Через несколько дней обвиняемый получил повестку для отправки на сборный пункт.

В дальнейшем, действуя умышленно, с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, будучи ограниченно пригодным к военной службе, мужчина без уважительных причин покинул помещение ТЦК, тем самым уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Также он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Обвиняемый заявил, что отказался от отправки на службу в связи с состоянием здоровья. Но судья заявил, что искреннее раскаяние с целью создать формальные основания для смягчения уголовной ответственности следует отличать от признания вины.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области задержали инспектора одного из постов таможни, которая организовала незаконную переправку мужчин через государственную границу. В результате своей преступной деятельности женщине удалось вывезти в Польшу четырех человек.

Ранее сообщалось, что во Львове местного жителя признали виновным в уклонении от мобилизации. В ходе судебного заседания он заявил, что не доверяет работникам ТЦК и СП и не хочет служить в Вооруженных силах из-за страха за жизнь.

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