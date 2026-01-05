На Прикарпатье мобилизовали мужчину, исключенного из воинского учета: чем все закончилось

В Ивано-Франковске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) мобилизовали мужчину, который не стоял на воинском учете. Из этого реестра гражданин был исключен еще в 1999 году.

Видео дня

В суде действия представителей военкомата признали незаконными. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Подробности дела

Из материалов дела стало известно, что 29 июля 2024 года работники пограничной службы задержали мужчину при попытке незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска и передали его в ТЦК и СП.

Задержанный считал такие действия противоправными, поскольку, по его словам, еще в 1999 году он был исключен из воинского учета, а также приговорен к 14 годам лишения свободы за особо тяжкие преступления.

В ТЦК и СП взамен объяснили, что в имеющихся документах не содержалось сведений о снятии мужчины с воинского учета, а его судимость на тот момент уже считалась погашенной.

Решение суда

Суд установил, что во время призыва были допущены нарушения, в частности при оформлении соответствующих документов. В связи с этим приказ о направлении истца в воинскую часть отменили, а воинскую часть обязали уволить мужчину со службы и исключить его из списков личного состава.

Напомним, солдат Вооруженных сил Украины поплатился за отказ выполнить боевое дежурство на Купянском направлении. Суд признал его виновным в неповиновении командованию в условиях военного положения и назначил наказание в виде служебного ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области мужчину отправили в тюрьму за отказ от боевой повестки. Свое решение он объяснил тем, что ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Однако, суд решил, что документально оформленной отсрочки у мужчины нет, поэтому отправил его за решетку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!