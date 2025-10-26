На правобережной Херсонщине отрабатывают действия в условиях отключений и обстрелов: спасатели получили новую бронированную технику. Видео

Херсонщину 25 октября с рабочим визитом посетил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он провел совещание с руководителем ОГА Александром Прокудиным, главами громад, полицией и спасателями о защите энергетической инфраструктуры, вызовах безопасности и действиях в случае блэкаутов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба министерства на официальном сайте, опубликовав соответствующие фото и видео. В своем Telegram-канале Клименко отметил, что система МВД продолжает работать – помогать, спасать, защищать, – "потому что сила нашего государства в команде людей, которые не сдаются".

Главное внимание – безопасность громад, обеспечение альтернативными источниками питания и готовность действовать в случае блэкаутов

Министр внутренних дел отметил, что устойчивость страны невозможна без оперативного реагирования. "Постоянное наличие сил безопасности и работа местных властей позволяет жителям чувствовать заботу. Поэтому полицейские, спасатели и руководители власти на местах постоянно отрабатывают действия в условиях отключений, обстрелов и угроз", – сказал он.

По данным ведомства, только в Херсоне по состоянию на октябрь проживает около 60 тысяч человек.

"Поэтому мы постоянно усиливаем способности в сфере гражданской защиты. Правобережная Херсонщина уже полностью охвачена проектом "Офицер-спасатель громады". Здесь уже несут службу 27 офицеров", – рассказал Клименко.

В случае длительных отключений света они будут помогать громадам с обеспечением генераторами, оповещать жителей об опасности из громкоговорителей и разворачивать дополнительные "Пункты несокрушимости".

Этим спасателям руководитель МВД передал новую технику: пять внедорожников, два бронированных автомобиля для медицинской эвакуации и роботизированный комплекс для пожаротушения.

Клименко добавил, что уже проводится активизация работы мобильных подразделений Сервисного центра и Миграционной службы. Жители смогут оформить паспорт или водительское удостоверение прямо в своей общине. "Сервисы должны быть там, где люди", – пояснил министр.

Также он посетил медиков системы МВД, которые ежедневно спасают жизни полицейских, гвардейцев, пограничников и спасателей.

"Вручил награды тем, для кого спасение людей является смыслом жизни", – сообщил глава Министерства внутренних дел.

Как писал OBOZ.UA, в начале октября министр внутренних дел Игорь Клименко совершил рабочую поездку на Полтавщину после удара российских захватчиков по газодобывающей инфраструктуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!