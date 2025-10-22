На Полтавщине объявили приговоры мужчинам, которые набросились на военнослужащих ТЦК с газовым баллончиком и дубинкой: как наказали
Автозаводской районный суд Кременчуга поставил точку в резонансном деле о конфликте между местными мужчинами и военными ТЦК. Обоим фигурантам, которые "пошли в бой" на военнослужащих с газовым баллончиком и дубинкой, объявили приговоры.
Об этом говорится в судебном решении, зарегистрированном в Едином госреестре. Оба обвиняемых полностью признали свою вину.
Детали дела
25 мая в Кременчуге возле отделения финансовой компании "ПФБ Кредит" в квартале 278 между военными ТЦК и местным жителем разгорелся словесный конфликт из-за проверки военно-учетных документов. В спор вмешались еще двое мужчин, которые находились неподалеку. Они решили "поддержать" гражданского участника ссоры.
Мужчины употребляли нецензурную брань, один из них достал газовый баллончик и распылил его в лицо военным, из-за чего один из пострадавших получил химические ожоги глаз и кожи лица.
Не остановившись на этом, злоумышленник достал телескопическую дубинку и начал бить ею по служебному автомобилю, на котором передвигались военные. Вместе с напарником они ногами повредили кузов машины, нанеся ущерб на более 7,6 тысячи гривен.
Инцидент закончился тем, что обоих мужчин задержали правоохранители. Один из них уроженец Петропавловска-Камчатского, отец троих детей, другой – местный житель, имеет высшее образование.
При обыске у фигуранта, который пользовался дубинкой, правоохранители обнаружили оружие, которое эксперты признали холодным.
Суд признал их виновными по статьям:
ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц)
ч.2 ст.263 (незаконное ношение холодного оружия)
ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с особой дерзостью с применением оружия).
Как наказали злоумышленников
При рассмотрении дела оба обвиняемых полностью признали свою вину и заключили с прокурором соглашение.
Они возместили Глобинскому городскому совету нанесенный ущерб и перечислили по 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
Суд назначил им по одному году испытательного срока.
До вступления приговора в законную силу оба мужчины будут оставаться под домашним арестом.
