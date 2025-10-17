На Тернопольщине мужчины 'подрезали' машину ТЦК и 'отбили' мобилизованного, есть пострадавший: подробности, видео и фото

Вблизи села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района в пятницу, 17 октября, группа злоумышленников напала на сотрудников местного территориального центра комплектования с целью "отбить" военнообязанного, которого ТЦК отправила в учебный центр воинской части. Нападение произошло на дороге – нападающие намеренно устроили аварию.

Из-за нападения пострадал человек. Но злоумышленники были найдены, сообщила местная полиция и добавила, что дальнейшее расследование будут осуществлять сотрудники СБУ.

Как произошло нападение

Нападавшие передвигались на двух автомобилях. Первым – это Mercedes-Benz G-Class – они подрезали служебный транспорт работников ТЦК, создав аварийную ситуацию.

"В ходе конфликта нападавшие помогли сбежать из автомобиля ТЦК военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину пересадили в свою машину и скрылись с места происшествия", – отметили в полиции.

В это время и пострадал сотрудник ТЦК – вследствие наезда автомобиля злоумышленников он получил травму ноги.

Как искали нападавших

Хотя в полиции этого не сообщают, понятно, что нападавшие тщательно готовились к своей "акции".

В области была введена специальная полицейская операция. К поискам привлекли все патрульные экипажи, оперативников областного управления уголовного розыска, работников смежных территориальных подразделений полиции, других профильных служб, в том числе сотрудников СБУ.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили маршруты движения обоих автомобилей нападавших. И вблизи села Застиноче был задержан первый из нападавших, 38-летний житель города Бучач. Второго, 48-летнего жителя Бучача, обнаружили вблизи Черткова.

Одного из нападавших правоохранители задержали.

Что будет дальше

Расследованием дела займутся специалисты СБУ в Тернопольской области, под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры. Пока преступление квалифицировано по ч.1 ст.114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Тернопольский областной ТЦК пытался прокомментировать ситуацию. К сожалению, в учреждении лишь скопировали сообщение правоохранителей и не рассказали о дальнейшей судьбе мобилизованного мужчины.

Другие нападения на работников ТЦК

Напомним, что сутками ранее в Хмельницком районе местные жительницы заблокировали машину работников территориального центра комплектования. Инцидент произошел возле села Стриховцы. В Хмельницком областном ТЦК и СП отмечают, что их военнослужащие действовали исключительно в рамках законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге произошел инцидент во время проверки документов работниками ТЦК и СП. Гражданин, которого остановили для проверки, неожиданно достал нож и ранил двух военных, после чего скрылся.

Также группа неизвестных напала на Калушский РТЦК в Ивано-Франковской области. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Продолжается установление всех причастных к организации и осуществлению нападения.

