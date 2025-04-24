На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, 'заболел': что решил суд

Диканский районный суд Полтавской области приговорил жителя региона к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Соответствующий приговор по делу №529/905/24 был вынесен после рассмотрения материалов о неявке мужчины по повестке, "потому что он заболел".

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Согласно решению суда, 25 июля 2024 мужчина признали годным к военной службе.

30 июля он получил повестку, согласно которой должен был прибыть в ТЦК 1 августа, однако не явился.

На суде обвиняемый объяснил, что не прибыл из-за плохого самочувствия и вызова скорой помощи. По его словам, о болезни сообщала его гражданская жена. В то же время сам он в ТЦК не обращался и позже признал, что не хочет быть мобилизованным.

Суд признал такие объяснения недостаточными и квалифицировал действия мужчины по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва военной службы во время мобилизации.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

В Полтавском областном ТЦК и СП подчеркнули: если гражданин не может явиться за повесткой по болезни, он обязан сообщить об этом в течение трех дней, а также прибыть в ТЦК не позднее чем через семь дней после выздоровления.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил, что не считает это преступлением, поскольку "не является военным и не желает вредить другим". Впоследствии, во время дебатов, обвиняемый признал вину и выразил раскаяние – однако от 3 лет лишения свободы это его не спасло.

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