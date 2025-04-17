В Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и заявил, что не считает это преступлением: наказал ли его суд

В Черкасской области Тальновский районный суд приговорил местного жителя к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Ему назначили три года тюрьмы.

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Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Согласно материалам дела, в октябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы.

После этого он получил повестку, однако явиться в военкомат отказался.

В суде обвиняемый сначала отрицал вину, заявив, что не считает отказ от мобилизации преступлением, поскольку сам "не военный и не желает вредить другим". Впоследствии, во время дебатов, он признал вину и выразил раскаяние.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области мужчина уклонился от прохождения военной службы по мобилизации. Свой поступок военнообязанный аргументировал тем, что боится воевать.

В Киеве военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. Свой поступок на суде обвиняемый объяснил "религиозными убеждениями". Также мужчина отметил, что понимает, что это не уважительная причина, чтобы не служить.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. В результате отказа проходить военную службу он был приговорен к трем годам лишения свободы.

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