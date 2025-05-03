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На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

Дарья Дурова
Новости. Общество
4 минуты
6,2 т.
На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

На переходном переходе в центре Татарбунар Одесской области произошло ДТП – автомобиль сбил семилетнюю девочку. Татьяна Коновалюк, мама потерпевшей, рассказала: за рулем находилась полицейская; на следующий день ее мужа, отца девочки и очевидца аварии Александра Сухолиту забрали в ТЦК и СП.

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Историю женщина описала на своей странице в Facebook. Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент и заявил, что мужчина находился в розыске.

По информации Коновалюк, ДТП случилось около 16:20 вторника, 29 апреля. Автомобиль Daewoo Lanos наехал на ребенка, который переходил дорогу по "зебре" (отец Софийки находился рядом и наблюдал, как она пересекает проезжую часть). Машина протащила семилетнюю девочку вперед примерно на 11 метров, до следующего пешеходного перехода.

На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

Коновалюк заявила, что авто управляла сотрудница полиции Алиса Маркович. Она якобы отвлеклась на мобильный телефон, поэтому могла не заметить ребенка.

На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК
На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

"Водитель при этом не вызвала скорую помощь и полицию, как об этом говорится в правилах дорожного движения. При этом она переместилась на пассажирское место", – утверждает мать потерпевшей.

На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

30 апреля Сухолита прибыл в отделение полиции "для получения информации о расследовании уголовного дела, предоставлении объяснений и оформлении статуса ребенка как потерпевшего".

Его супруга говорит, что связь с ним пропала, и позже она выяснила, что отца ребенка "вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК и СП для мобилизации".

На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК
На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

Одесский областной экс-военкомат заявил: представители Нацполиции 1 мая доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного ТЦКи СП гражданина, который, согласно действующим учетным данным, находился в розыске (на основании ст. 210 КУоАП "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе").

После уточнения военно-учетных данных мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Там он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, ему вызвали скорую и госпитализировали (по словам жены, у него случился гипертонический криз).

"Отмечаем, что во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности", – сообщила пресс-служба.

В Одесском ОТЦК и СП обратили внимание на то, что у них нет никаких полномочий расследовать ДТП, ведь этим должны заниматься правоохранительные органы.

Коновалюк в своем посте писала, что воспитывает троих детей 10, 7 и 4 лет. Пресс-служба ТЦК подчеркнула: на момент составления протокола соответствующих документов представлено не было. Кроме того, один из трех детей юридически находится на попечении не Сухолиты, а другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки.

"Учитывая вызовы военного времени, призываем граждан к ответственному и правосознательному поведению, воздержанию от распространения недостоверной информации, а также конструктивному диалогу с государственными институтами", – призвали представители военкомата.

На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК
На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 апреля стало известно о новом решении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлены на службу в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать тех, кто получил ранения, контузии и не может исполнять обязанности в боевых подразделениях.

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