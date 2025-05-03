На Одесщине полицейская сбила ребенка, а его отца, пришедшего разбираться, забрали в ТЦК

На переходном переходе в центре Татарбунар Одесской области произошло ДТП – автомобиль сбил семилетнюю девочку. Татьяна Коновалюк, мама потерпевшей, рассказала: за рулем находилась полицейская; на следующий день ее мужа, отца девочки и очевидца аварии Александра Сухолиту забрали в ТЦК и СП.

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Историю женщина описала на своей странице в Facebook. Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент и заявил, что мужчина находился в розыске.

По информации Коновалюк, ДТП случилось около 16:20 вторника, 29 апреля. Автомобиль Daewoo Lanos наехал на ребенка, который переходил дорогу по "зебре" (отец Софийки находился рядом и наблюдал, как она пересекает проезжую часть). Машина протащила семилетнюю девочку вперед примерно на 11 метров, до следующего пешеходного перехода.

Коновалюк заявила, что авто управляла сотрудница полиции Алиса Маркович. Она якобы отвлеклась на мобильный телефон, поэтому могла не заметить ребенка.

"Водитель при этом не вызвала скорую помощь и полицию, как об этом говорится в правилах дорожного движения. При этом она переместилась на пассажирское место", – утверждает мать потерпевшей.

30 апреля Сухолита прибыл в отделение полиции "для получения информации о расследовании уголовного дела, предоставлении объяснений и оформлении статуса ребенка как потерпевшего".

Его супруга говорит, что связь с ним пропала, и позже она выяснила, что отца ребенка "вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК и СП для мобилизации".

Одесский областной экс-военкомат заявил: представители Нацполиции 1 мая доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного ТЦКи СП гражданина, который, согласно действующим учетным данным, находился в розыске (на основании ст. 210 КУоАП "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе").

После уточнения военно-учетных данных мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Там он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, ему вызвали скорую и госпитализировали (по словам жены, у него случился гипертонический криз).

"Отмечаем, что во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности", – сообщила пресс-служба.

В Одесском ОТЦК и СП обратили внимание на то, что у них нет никаких полномочий расследовать ДТП, ведь этим должны заниматься правоохранительные органы.

Коновалюк в своем посте писала, что воспитывает троих детей 10, 7 и 4 лет. Пресс-служба ТЦК подчеркнула: на момент составления протокола соответствующих документов представлено не было. Кроме того, один из трех детей юридически находится на попечении не Сухолиты, а другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки.

"Учитывая вызовы военного времени, призываем граждан к ответственному и правосознательному поведению, воздержанию от распространения недостоверной информации, а также конструктивному диалогу с государственными институтами", – призвали представители военкомата.

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 апреля стало известно о новом решении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлены на службу в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать тех, кто получил ранения, контузии и не может исполнять обязанности в боевых подразделениях.

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