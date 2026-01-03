На Львовщине юноша получил травмы после катания на тюбинге, прицепленном к запряженной лошадьми телеге. Фото

На Львовщине 17-летний юноша получил травмы после катания на тюбинге, который был прикреплен к телеге запряженной лошадьми. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Львовской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а виновнику светит до 5 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 2 января, около 22:00, в одном из населенных пунктов Шептицкого района Львовской области.

По предварительным данным, 22-летний местный житель катался 17-летнего односельчанина на резиновом тюбинге, который был привязан к телеге с двумя лошадьми. В определенный момент мужчина не справился с управлением, и тюбинг съехал с дороги в кювет, где подросток выпал и ударился о бетонную опору моста.

"С телесными повреждениями, в частности травмами головы, он был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение действующих правил безопасности на транспорте.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

