На Львовщине возле трассы Киев – Чоп заметили большое стадо косуль. Видео

На Львовщине неподалеку трассы Киев–Чоп заметили необычное явление – большое стадо косуль. Местные жители сняли на видео животных, которые спокойно передвигались вдоль дороги.

Видео дня

Подобные наблюдения у людей вызывают удивление и интерес, ведь встреча с дикими оленями вблизи транспортных магистралей – редкость. Соответствующие кадры показали в местном Telegram-канале.

Косули (Capreolus capreolus) – это небольшие стройные олени, характерные для лесов и лесостепных территорий Украины. Взрослые животные весят до 30 кг, высота в плечах достигает около 75 см.

Летом их мех рыже-коричневый, а зимой приобретает серый оттенок, что помогает маскироваться в естественной среде.

Эти животные известны своей скоростью и ловкостью. В случае опасности они могут развивать скорость до 60 км/ч и совершать высокие прыжки, что позволяет им быстро избегать хищников или опасности.

Наблюдение таких больших стад косуль возле трассы, вероятно, может свидетельствовать о поиске пищи или сезонных миграциях.

Водителям советуют быть внимательными, ведь встреча с дикими животными на дороге может быть опасной как для людей, так и для животных.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько косуль были замечены на окраине Тернополя. Животные неожиданно выбежали и перебежали дорогу, после чего вернулись в естественную среду обитания.

