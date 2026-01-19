Перебегали дорогу: возле Тернополя заметили косуль возле Тернополя. Видео

Возле Тернополя заметили косуль, которые перебегали дорогу. Животные внезапно появились и пересекли проезжую часть.

Дикие животные иногда появляются совсем рядом с городом, поэтому водителям стоит быть бдительными. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях.

Несколько косуль было замечено на окраине Тернополя. Животные неожиданно выбежали и перебежали дорогу, после чего вернулись в естественную среду.

Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало оживленное обсуждение среди местных жителей.

Специалисты советуют водителям быть особенно осторожными на участках, где могут появляться дикие животные, снижать скорость и следить за дорогой. Также не стоит подходить к животным или пытаться их кормить, чтобы избежать стресса для диких обитателей и опасности для себя.

Косули (Capreolus capreolus) – это маленькие, стройные олени, которые обитают в лесах и на лесостепных территориях Украины. Вес взрослого животного – до 30 кг, высота в плечах – около 75 см, а мех меняет цвет в зависимости от сезона: рыже-коричневый летом и серый зимой.

Косули чрезвычайно быстрые – в случае опасности они способны развивать скорость до 60 км/ч и делать высокие прыжки.

