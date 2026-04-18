На Львовщине трое мужчин ворвались в здание ТЦК и напали на военнослужащих

Во Львовской области трое человек ворвались в местный территориальный центр комплектования (ТЦК) и напали на военнослужащих. Двух нападавших задержали, еще одного разыскивают.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в Яворовском районе. Об этом сообщили на странице Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

Известно, что 17 апреля около 22:20 трое мужчин ворвались в здание Яворовского районного ТЦК и СП и попытались напасть на военнослужащих взвода охраны.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали двух нападавших, еще одного участника инцидента на момент публикации разыскивают. Продолжается досудебное расследование.

"Подчеркиваем, что и по украинскому законодательству, и по законам морали такие поступки не имеют двойного толкования. Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие, безусловно, понесут ответственность согласно действующему законодательству", — отметили во Львовском областном ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку група неповнолітніх атакувала співробітників Територіального центру комплектації під час проведення робітниками ТЦК заходів з оповіщення військовозобов'язаних. Тепер цих нападників розшукує Нацполіція.

Як повідомляв OBOZ.UA, від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 620 нападів на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Найбільше таких випадків сталося в Харківській області – 69, Києві – 53 та Дніпропетровській області – 45.

