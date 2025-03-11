Украинцы жалуются на качество колбасы в магазинах: на что обращать внимание при покупке

Украинцы все чаще жалуются на качество и условия хранения колбасных изделий в магазинах. Госпродпотребслужба рекомендует покупать продукцию только в сертифицированных точках продаж, проверять маркировку и знать свои права в случае возникновения сомнений в безопасности товара.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Украинцы жалуются на подозрительную консистенцию, неприятный запах, несоответствие сроков годности и отсутствие должной маркировки.

В ответ на многочисленные обращения Госпродпотребслужба напомнила потребителям о ключевых правилах покупки и хранения колбасных изделий, а также о требованиях, которые должны придерживаться торговых точек. Чтобы избежать приобретения некачественного продукта, Госпродслужба советует:

не покупать колбасу на стихийных рынках – продукты, реализуемые без надлежащего контроля, могут быть опасны для здоровья;

– продукты, реализуемые без надлежащего контроля, могут быть опасны для здоровья; внимательно читать информацию на этикетке – согласно статье 6 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", производитель обязан указать:

состав продукта;

дату изготовления и конечный срок годности;

условия хранения;

данные о производителе и его адресе.

Что делать, если колбаса продается без маркировки

Колбасные изделия часто продают по весу, и у потребителей нет возможности изучить информацию на упаковке. В таких случаях продавец обязан предоставить всю необходимую информацию по требованию покупателя. Это может быть сделано через сопроводительную документацию или в доступной наглядной форме. В Украине действуют правила розничной торговли продовольственными товарами, которые предусматривают:

поверхности колбасных изделий и копченостей перед продажей должны быть протерты полотенцем , а концы оболочки срезаны;

, а концы оболочки обвязки, обветренные срезы и поврежденные участки удаляются;

предварительная фасовка колбас предусматривается в объеме не более одного дня реализации;

продавец обязан нарезать колбасу по просьбе покупателя, используя чистый нож или вилку, а нарезанные куски выкладываются на чистую посуду или упаковочную бумагу.

Что делать, если вы сомневаетесь в качестве продукта

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности колбасных изделий, приобретенных в магазине, или если продавец отказывается предоставить необходимую информацию, вы можете подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе. Органы контроля проведут проверку и, в случае нарушений, будут принимать соответствующие меры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных заведениях, и теперь каждый потребитель может обратиться в Госпотребпотребслужбу, если выявит завышенную стоимость. Ожидается, что это позволит контролировать ценовую политику на лекарства и защищать интересы потребителей.

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