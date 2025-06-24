Украинцы массово жалуются на опасные шаурму и хот-доги: на что обращать внимание при покупке

В Украине участились жалобы на заведения быстрого питания. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранить средства, следует обращать внимание на санитарное состояние помещения, наличие у работников медицинской книжки и уголка потребителя в заведении.

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Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В учреждении отметили, что значительное количество жалоб и обращений поступает именно от клиентов заведений, где производят пирожки, перепичку, шаурму, хот-доги и пицца.

"Любая пища приносит пользу и удовольствие, если она готовится и хранится в надлежащих санитарных условиях из свежего и качественного сырья. Ответственность за соблюдение указанных условий несет субъект хозяйствования", – напомнили в Госпродпотребслужбе.

Но неприятных последствий от употребления фаст-фуда можно избежать. Для этого специалисты советуют обращать внимание на:

наличие в заведении уголка потребителя – это информационный стенд с регламентированной информацией, в частности, о наименовании владельца и контактной информацией. Он должен быть размещен на видном и доступном месте, поскольку наглядно демонстрирует легальность деятельности заведения питания, ответственное отношение к соблюдению требований законодательства, открытость и доброжелательность к потребителю;

– это информационный стенд с регламентированной информацией, в частности, о наименовании владельца и контактной информацией. Он должен быть размещен на видном и доступном месте, поскольку наглядно демонстрирует легальность деятельности заведения питания, ответственное отношение к соблюдению требований законодательства, открытость и доброжелательность к потребителю; санитарное состояние помещения , где готовится и хранится пища;

, где готовится и хранится пища; наличие у работников, осуществляющих продажу продовольственных товаров, личной медицинской книжки установленного образца.

Если же санитарное состояние помещения или качество продукции вызывает сомнения, потребителям советуют отказаться от покупки. О таких заведениях следует сообщать территориальному органу Госпродпотребслужбы в своем регионе, которая может осуществлять внеплановые проверки на основании обращения граждан при наличии угрозы правам, законным интересам, жизни и здоровью человека.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы все чаще жалуются на качество и условия хранения колбасных изделий в магазинах. Госпродпотребслужба рекомендует покупать продукцию только в сертифицированных точках продаж, проверять маркировку и знать свои права в случае возникновения сомнений относительно безопасности товара.

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