На каких основаниях можно обжаловать штраф от ТЦК: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в течение которой военнообязанные лица должны соблюдать определенные правила воинского учета. За его нарушение они могут получить штраф от ТЦК.

Граждане имеют возможность обжаловать такие штрафы, однако для этого необходимо иметь обоснованные основания. Подробнее объяснили специалисты юридической компании Inseinin.

Основания для аннулирования или изменения административного взыскания

Юристы отмечают, что существует три основных основания для обжалования административного взыскания, вынесенного территориальным центром комплектования.

Первым основанием является отсутствие состава правонарушения, когда военнообязанный не совершал никаких нарушений или отсутствуют доказательства его вины.

Второе основание касается процессуальных нарушений, к которым относятся отсутствие протокола или неправильно оформленные документы.

Третьим основанием является истечение или пропуск срока привлечения к административной ответственности, ведь, по словам юристов, административное взыскание может быть наложено только в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

