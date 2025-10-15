Если был штраф от ТЦК, но мобилизовали: украинцам объяснили, нужно ли платить взыскание

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу, а нарушителей привлекают к ответственности. Регулярно возникают ситуации, когда ТЦК и СП накладывает штраф на человека, но в дальнейшем его мобилизуют.

Некоторые юристы уверены, что, если военнообязанный гражданин не уплатил штраф ТЦК, но был мобилизован, такое взыскание должно быть отменено. Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Если есть штраф, но уже мобилизовали

Некоторые правозащитники уверены, что все военнослужащие полностью освобождаются от уплаты штрафов, даже есть до начала службы ТЦК и СП составило соответствующий административный протокол. Юрист заявил, что мужчин, которых уже мобилизовали, не имеют права штрафовать, а предыдущее дело должно быть закрыто.

Однако другие юристы утверждают, что мобилизация мужчины не имеет отношения к нарушению им правил военного учета в статусе военнообязанного. Так что, если мужчина не оплатит штраф, то в дальнейшем сумма взыскания может удвоиться. Кроме того, в случае неуплаты и данной суммы ТЦК передаст постановление о привлечении к административной ответственности в исполнительную службу.

Что говорит закон

Кодекс Украины об административных правонарушениях говорит о том, что мобилизация не отменяет автоматически наложенное административное взыскание. Штраф налагается за административное правонарушение (например, нарушение правил воинского учета, неявка по повестке), которое произошло до мобилизации.

Если штраф не был уплачен добровольно в срок, постановление может быть передано в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. В таком случае может быть открыто исполнительное производство, что может повлечь арест счетов или взыскание из дохода (в том числе из денежного обеспечения военнослужащего, с учетом ограничений, установленных законодательством).

