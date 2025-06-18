На Ивано-Франковщине продолжаются масштабные поиски пропавшего 5-летнего мальчика: привлечено более 300 человек. Фото

На Ивано-Франковщине продолжаются масштабные поиски 5-летнего Кирилла Боднарука, который имеет расстройства аутистического спектра и не разговаривает. Он исчез в лесу вблизи села Троица Коломыйского района вечером 17 июня.

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Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук сообщила, что все усилия направлены на то, чтобы найти ребенка. За почти сутки было обследовано около 200 гектаров, а в целом поисковые работы охватывают более 460 га.

"Все службы области работают в усиленном режиме", – подчеркнула чиновница. По ее словам, по состоянию на 15:35 к поискам привлечено более 300 человек, 45 единиц техники, 9 беспилотников, 4 кинолога с собаками.

Те, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет в поисках Кирилла, могут обратиться по телефонам:

102;

067 497 17 87;

097 983 21 32;

067 336 27 75;

066 989 75 15.

"Каждая минута – на вес золота. Объединимся ради самого ценного – спасения детской жизни", – отметила Онищук.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что над поисками работают 16 поисково-спасательных групп, среди которых – группа водолазно-спасательных работ и группа горных спасателей, осуществляют объезд маршрутов на квадроциклах.

По словам координатора поисково-спасательных работ Тараса Кочкодана, одна из групп осуществляет поиски в водоемах, расположенных рядом. По состоянию на 12:00 среды, 18 июня, были обследованы два из них, ничего не было обнаружено.

"Привлечены 318 человек, 45 единиц техники, 9 БПЛА и 4 кинолога с собаками. Из них от ГУ ГСЧС Украины в области – 139 спасателей, 27 единиц техники, 4 БПЛА, 1 кинолог с собакой и психолог", – говорится в сообщении.

К поискам присоединились нацгвардейцы, спасатели, полицейские, местные жители, кинологи, операторы дронов, лесоводы, водолазы.

"Сейчас уже обследовали около 178 га местности, из которых 145 га – лесной массив. С воздуха с помощью БпЛА проверили около 300 га территории. Территория обследуется по несколько раз", – отметили в ГСЧС.

По словам начальника горного поисково-спасательного отделения Леона Гавича, во время поисков заглядывают под каждый куст и дерево, надеясь найти ребенка. Такой способ помогает исключать зоны. Сначала участники поисковой операции встречаются в месте, где мальчик исчез, а оттуда расходятся. Все места, где продолжались поиски, отмечают на картах.

Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавший".

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в селе Бунаково Лозовского района после игры в прятки исчезло трое детей. Все они являются воспитанниками дома семейного типа.

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