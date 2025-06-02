На Харьковщине во время игры в прятки исчезли трое детей: полиция обратилась к украинцам. Фото

На Харьковщине в селе Бунаково Лозовского района после игры в прятки исчезло трое детей. Все они являются воспитанниками дома семейного типа.

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Полиция Харьковщины в понедельник, 2 июня, обнародовала фото пропавших детей и обратилась к украинцам с просьбой сообщать любую информацию тем, кто ею располагает. Несовершеннолетние пропали 1 июня около 17:00, говорится в сообщении правоохранителей.

Трое воспитанников дома семейного типа вместе с другими детьми пошли играть в прятки.

Все вернулись, кроме троих.

Домой не пришли Алина Терехова 2013 года рождения, Денис Украинцев 2012 года рождения, Наталья Украинцева 2011 года рождения.

Приметы Алины: рост 160 см, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в шорты и футболку черного цвета.

Приметы Дениса: рост 150 см, короткие темные волосы, среднего телосложения. Был одет в голубые шорты, серую футболку, серые кроссовки.

Приметы Натальи: рост 160 см, длинные русые волосы, среднего телосложения. Была одета в желтые шорты, желтую футболку и тапочки синего цвета.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении малолетних детей, просим обращаться по телефонам: "102", 0574522959, 0667084960", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Полтавы на девятилетнего мальчика упала ветка с дерева. Ребенок попал в реанимацию, а правоохранители расследуют дело по статье "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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