На Харьковщине во время штурма врага погиб воин с Полтавщины. Фото

9 мая во время боевых действий на Харьковском направлении погиб Дмитрий Олейник, который героически защищал Украину от российской агрессии. Мужественный защитник был родом из Кременчуга Полтавской области и после начала полномасштабного вторжения добровольно стал в ряды Вооруженных сил Украины.

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Погибший воин занимал должность стрелка-помощника гранатометчика и нес службу в одном из подразделений, которые обороняли рубежи на Харьковщине. О трагической потере сообщили только 23 мая в Департаменте социальной защиты населения Кременчуга.

"С большой грустью и глубокой печалью сообщаем, что 9 мая 2025 года героически погиб, защищая территориальную целостность Украины во время агрессии войск российской федерации верный сын и любящий муж, преданный защитник Родины – Олейник Дмитрий Владимирович", – говорится в заметке.

Жители Кременчуга смогут проститься с павшим героем в воскресенье, 26 мая. В 12:00 состоится церемония прощания в Свято-Миклаевском соборе, а уже через час начнется захоронение с почестями на Свиштовском кладбище.

Как уточнил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии изданию "Зміст", воин погиб в результате вражеского штурма неподалеку Лозовой на Харьковщине. Это произошло в момент, когда российские войска начали очередную атаку на украинские позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Кабанюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 мая.

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