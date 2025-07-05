На фронте отдал жизнь полицейский с Житомирщины: отца потеряла 5-летняя дочь

Украина продолжает терять своих Героев. На фронте погиб полицейский с Житомирщины Виталий Боряченко, защитнику навеки останется 32 года.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщает "Полиция Житомирской области". Без отца осталась 5-летняя дочь.

"Житомирщина в скорби: в бою с российскими оккупантами погиб полицейский Виталий Боряченко. Капитан полиции Виталий Боряченко, спецназовец стрелкового батальона ГУНП в Житомирской области, погиб 30 июня, выполняя боевое задание в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Известно, что Виталий родился в поселке Лугины Житомирской области. В 2014 году он получил образование во Львовском государственном университете внутренних дел. После этого служил в правоохранительных органах, охраняя порядок в родных Лугинах и на территории Коростенского района.

В июне 2024 года добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Житомирской области, а уже в феврале 2025-го был назначен старшим инспектором отделения БПЛА. Виталий добросовестно выполнял свой долг и остался верен присяге до последнего вздоха.

У погибшего Героя остались жена, 5-летняя дочь и родители.

"Все полицейские Житомирщины выражают искренние соболезнования семье погибшего коллеги и склоняют головы в скорби. Светлая память. Почет и слава Герою. Навеки в строю", – указано в сообщении.

Напомним, защищая Украину от оккупантов, погиб 20-летний воин Богдан Неведомский из Львова. Солдат Сухопутных войск служил в 120-м разведывательном полку, был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб 27-летний старший солдат Олег Гафтонюк из Винницкой области. Защитник был пограничником, служил в отделении радиотехнической разведки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!