Не дожил четыре месяца до 28-го дня рождения: на фронте погиб пограничник с Виннитчины. Фото

В боях за Украину на фронте погиб старший солдат Олег Гафтонюк из Винницкой области. Он был пограничником, служил в отделении радиотехнической разведки.

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Защитнику навсегда осталось 27 лет, до своего дня рождения он не дожил четыре месяца. О потере сообщила Ольгопольская территориальная громада в Facebook.

Там отметили, что Олег Сергеевич Гафтонюк родился и вырос в селе Ольгополь Гайсинского района. В ряды ВСУ мужчина был мобилизован с ноября 2024 года.

Он служил в отделе пограничной службы "Грабово", участвовал в боевых действиях на Константиновском направлении. Был старшим солдатом в рядах отделения радиотехнической разведки.

Пограничник Олег Гафтонюк погиб, защищая мир и покой каждого украинца, во время выполнения боевого задания 3 июня 2025 года.

"Его жизненный путь – это путь мужества, несокрушимости и искренней любви к Родине. Сердце Олега остановилось... Но его имя, его подвиг и его светлая память навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в сообщении.

О дате и времени встречи защитника, а также чине захоронения в селе Ольгополь будет сообщено отдельно.

"Ольгопольский сельский совет выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал, уважал и любил Олега Сергеевича. В эти тяжелые минуты община искренне разделяет вашу боль и скорбь. Пусть светлая память о Герое живет вечно", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на левом берегу Херсонщины погиб командир отделения БпАК разведвзвода Василий Скороход родом из Вапнярской громады Винницкой области. Защитнику навеки осталось 37 лет.

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