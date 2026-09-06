На дороги Украины вернулись спецавтомобили "Фантомы": что изменилось

В Украине вновь начали работать специальные патрульные автомобили "Фантомы", которые автоматически фиксируют превышение скорости. За первые шесть дней три таких автомобиля в Киеве и Киевской области зафиксировали более 7 тысяч нарушений.

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Правоохранители также остановили десятки водителей за опасные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

За шесть дней "Фантомы" зафиксировали более 7 тысяч нарушений

По словам Выгивского, спецавтомобили вернулись на украинские дороги неделю назад. Их использование должно усилить превентивную работу и помочь сократить количество превышений скорости.

"Это был необходимый шаг для усиления превентивной работы и сокращения количества нарушений скоростного режима – основной причины трагических ДТП с пострадавшими и погибшими", – отметил министр.

За первые шесть дней работы три "Фантома", действующие в Киеве и Киевской области, в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Среди них были случаи превышения установленной скорости на 50 и более километров в час.

Патрульные остановили 55 водителей

Помимо автоматической фиксации скорости, патрульные экипажи за этот период остановили 55 водителей, совершивших опасные нарушения.

Речь идет, в частности, о проезде на красный свет, пересечении двойной сплошной линии, выезде на полосу встречного движения или создании аварийной ситуации.

"Фантомов" может стать больше

Виговский подчеркнул, что возвращение спецавтомобилей – лишь один из элементов комплекса мер по повышению безопасности на дорогах.

"Рассматриваем вопрос об увеличении количества таких автомобилей и их появлении в других регионах, усиливаем превентивную работу и рассчитываем на поддержку народными депутатами Украины законодательных инициатив, призванных ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД", – сообщил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

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