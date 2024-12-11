На дорогах Украины будет опасно: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на среду, 11 декабря

В среду, 11 декабря, по всей Украине сохранится пасмурная погода с осадками. В западных, северных и Винницкой областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах скользко, поэтому водителям следует быть осторожными.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. На юге и востоке страны пройдут умеренные дожди.

В южной и юго-восточной части ночью и днем небольшой дождь. Столбики термометра покажут ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Крыму в течение суток 6-11°).

На остальной территории небольшой, в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Погода 11 декабря в Киевской области и столице

Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью и днем около 0°. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают об осадках, налипании мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта, работе энергетических и коммунальных предприятий", – предупредили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине погода в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные "сюрпризы". В страну будут активнее заходить атмосферные фронты, но длительных сильных морозов не предполагается.

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