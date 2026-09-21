На части Украины пройдут дожди: синоптики дали прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 22 сентября, вУкраине ожидается дождливая и прохладная погода. Температура воздуха снизится, а в большинстве областей пройдут осадки.

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Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. По данным синоптиков, ночью температура воздуха в разных регионах составит от +7 до +18 °C, а днём теплее всего будет на востоке и юге — до +23 °C.

Подробный прогноз

22 сентября дожди пройдут в большинстве областей Украины. При этом температура воздуха в разных регионах будет различаться.

На западе и севере Украины ночью температура воздуха составит +8...+12 °C, днем столбики термометров покажут +12...+16 °C. В этих регионах ожидаются дожди.

В центральных областях ночью будет +7...+17 °C, а днём +12...+19 °C. Здесь также прогнозируются осадки.

На востоке и юге Украины будет теплее. Ночью температура составит +12...+18 °C, днем воздух прогреется до +17...+23 °C. На востоке ожидаются дожди.

В Крыму ночью прогнозируют +15...+17 °C, а днём — до +17...+19 °C.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве и области 22 сентября также ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +10...+12 °C, а днем – +14...+16 °C.

Напомним, третья декада сентября в Украине начнется с нестабильной и динамичной погоды. Наибольшие изменения ожидаются 23–25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

Как писал OBOZ.UA, по предварительным прогнозам, зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. В частности, в декабре ожидаются аномально высокие температуры, тогда как самое сильное похолодание, вероятно, придется на январь.

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