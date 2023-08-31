На 1 сентября в Украине объявлен желтый уровень опасности: где испортится погода
Первый день осени в Украине отметится дождями с грозами и шквальным ветром. В ряде областей в пятницу, 1 сентября, из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в первый день сентября кратковременные грозовые дожди ожидаются в большинстве областей страны.
Без осадков обойдется только на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. На остальной территории погода испортится. На смену жаре придут осадки.
1 сентября ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем по всей территории, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, ожидаются грозы.
Кроме того, синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15-20 м/сек в отдельных районах центральных и южных областей. В этих регионах объявлен I уровень опасности – желтый.
В то же время, Киевская область окажется под угрозой возникновения пожаров. Неблагоприятный период начнется 1 сентября и продлится до 3 сентября.
Синоптики предупредили и о приближающихся осадках. Так, 1 сентября ночью в Киевской области пройдет кратковременный дождь с грозой, днем без осадков.
В области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому желательно соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем во время отдыха на открытом воздухе.
Напомним, перед этим в Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды. Максимальная температура воздуха достигла 35,9 градуса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сентябре температура воздуха в Украине ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Во многих регионах жаркая погода сохранится до середины месяца, но в некоторых регионах возможны природные катаклизмы.
По прогнозам синоптиков, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.
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