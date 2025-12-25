'Мы здесь, на своей земле, неслучайно': Порошенко поздравили украинцев с Рождеством

Украина отмечает очередное Рождество Христово во время войны. В этот день украинцы лелеют надежды на то, чтобы быть за общим столом с родными и любимыми, которые защищают нашу землю и делают все возможное, чтобы помочь остановить агрессора.

Об этом говорится в поздравлении украинцев с Рождеством от Петра и Марины Порошенко, которое опубликовано партией "Европейская солидарность".

"Святой вечер. Рождество Христово в стране, которая живет в войне уже слишком долго. Четвертый год 12-летней войны. И все же в этот вечер мы снова собираемся вместе, кто рядом, а кто в мыслях, в молитвах. И в такие моменты слова даются непросто, потому что слишком много потерь – людей, домов, привычной жизни, слишком много молчания там, где еще вчера были голоса. И слишком много пустых мест за столом, которые сегодня болят особенно. Это Рождество – не о спокойствии. Но оно о тепле, которое мы умеем беречь даже тогда, когда вокруг темно. О выдержке, которую не всегда видно, но которая ежедневно держит эту страну. И все же мы здесь, на своей земле, неслучайно", – сказал в видеообращении пятый президент.

"Потому что есть что-то сильнее страха – любовь к тем, кто рядом, и ответственность за тех, кто придет после нас. Воин встречает Рождество в окопе. Под небом, где вместо рождественской звезды – вспышки войны. Он держит эту ночь не для себя. Он держит ее для тех, кто дома должен жить, расти, влюбляться, строить будущее в свободной стране", – рассказывает Порошенко.

"А рядом с ним другая, не менее важная работа. Кто-то учит детей в укрытии, пытается вернуть им хотя бы кусочек детства. Кто-то плетет маскировочные сетки под гул генератора и поет, чтобы поддержать друг друга. А кто-то возвращает свет и тепло в дома, зная, что некоторые сегодня заснут со светом благодаря его работе. Кто-то тренируется при свете фонарей, чтобы однажды поднять украинский флаг и чтобы мы снова радовались простым победам. И это точно не героизм напоказ. Это тихая, ежедневная работа любви", – считает Петр Порошенко.

"Меня часто спрашивают, а за что держаться, когда потеряно все, что раньше давало опору? Вот как жить дальше, когда боль не проходит, а будущее кажется хрупким и неопределенным? Мой ответ простой и в то же время очень человеческий: держать сердце открытым. Потому что только открытое сердце способно впустить чудо", – убежден пятый президент.

"Чудо не как сказку и не как обещание легкой жизни, а как возможность жить дальше, любить, беречь друг друга, находить силы улыбнуться ребенку, поддержать ближнего, сказать теплое слово тогда, когда оно наиболее необходимо. Чудо не сломаться там, где нам отводили считаные дни. Чудо оставаться людьми и беречь свет друг в друге даже во время войны", – добавляет Марина Порошенко.

В этот день украинские защитники молятся о победе над врагом и о будущем нашей страны. "Вообще, людей, которые находятся там, на линии боевого столкновения, в зоне ведения боевых действий, всегда держит вера. Вера во что-то красивое, что-то хорошее, что-то доброе. Каждый под этой фразой прячет что-то свое, но для многих это, например, фото ребенка, фото семьи, видео, где ребенок делает первые шаги", – рассказал ветеран войны Алексей Петров.

"Родня, семья, дети. Очень дети мотивируют", – добавляет военный Станислав Кращенко.

"Думаем о возвращении домой, о мире, о жизни после войны, когда встретимся. Встретимся уже после войны и будем иметь возможность вспомнить все то, что было между нами. Шутим, вспоминаем шуточные моменты в поведении каждого из нас. Хотелось, чтобы в Украине уже был мир. Чтобы ребята вернулись домой. Сейчас у меня такое обстоятельство, что жена моего побратима, который погиб 20 августа, родит ребенка. Это будет уже третий его ребенок. Я бы хотел, чтобы эти дети уже не видели войны", – говорит военный Степан Барна.

"Я скажу, что единственная надежда на Бога. Потому что с каждым годом, к сожалению, ни государство, ни власть надежд не дают. Единственное, на что солдат в окопе на линии столкновения может надеяться, – это Господь Бог, который его сохранит и убережет. И таких случаев мы видели не один. Когда казалось бы, там, в самой безвыходной ситуации, когда все вокруг говорит о том, что ты не выживешь и не выйдешь, надежда на Бога спасала людей", – рассказывает военный Александр Погребиский.

"Рождество – это не только о свете. Рождество – это о рождении. А каждое рождение приходит через боль, но всегда с надеждой. Через страх и потери. Через момент, когда кажется, что дальше уже невозможно. И все же именно так начинается жизнь. Сегодня Украина рождается заново. В огне, в сопротивлении. И в тяжелой ответственности за свое будущее. Это точно рождение не тихое и не легкое. Но в нем большая сила и большая любовь к жизни", – говорит Порошенко.

"Мы еще не видим всего, что ждет впереди. Но мы уже чувствуем. Впереди – жизнь. Большая, достойная, счастливая. Потому что выстраданная и избранная вместе, – убеждена Марина Порошенко.

"Мы пройдем этот путь. С верой, которую не удалось сломать. Потому что страна, которая рождается в боли, особенно ценит жизнь и точно умеет беречь друг друга. Прошу, позвоните сегодня своим близким. Обнимите тех, кто рядом. И скажите то, что давно откладывали. Мы есть и мы будем на своей земле. Впустите в свое сердце чудо. Тихое, теплое, настоящее. Христос родился! Славим Его!" – сказал Петр Порошенко.