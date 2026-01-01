Мы выстоим и дальше на пути – только жизнь: Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной поздравили украинцев с Новым 2026 годом. Несмотря на все испытания, которые принес нашему государству уже прошлый, 2025 год, Порошенко убежден: Украина выстоит.

Видео дня

Петр Порошенко в своем обращении отметил, что этот год был полон как тяжелых потерь, так и невероятных примеров народного единства

"С чем мы с вами заходим в новый, 2026-й год? С графиками отключений три через шесть. С мониторинговыми группами и картой воздушных тревог в быстром доступе. С тревожными новостями о движении на фронте и путаными сообщениями о договоренностях о мире. Наша команда за год перетаскивала на фронт абсолютно все – от дронов, "Сахарков" до тяжелой техники и генераторов. Более ста пятидесяти поездок и передач, еще больше встреч с нашими воинами. Мы виделись с кем-то из вас на судах и во время освобождения – не хочется даже произносить вслух – политических узников Банковой", – напомнил лидер оппозиции.

Он вспомнил технологические победы ВСУ, борьбу с коррупцией и подчеркнул, что настоящий мир возможен только через силу армии и сохранение национального достоинства.

ВСУ – единственный язык, который понимает враг

Вспоминая итоги года, Порошенко сообщил, что его команда за это время осуществила 150 поездок на фронт, доставляя воинам все необходимое – от ударных дронов до тяжелой техники. По мнению политика, именно усиление обороны является ключом к прекращению агрессии.

"Мы должны заставить россиян остановиться. Надо всем помогать армии, потому что единственный язык, доступный для врага – это только Вооруженные силы Украины", – подчеркнул он.

Особое внимание лидер "Европейской Солидарности" уделил технологическим прорывам, которыми запомнился 2025-й. Он напомнил об успешной работе комплексов "Ай-Петри", которые научились противодействовать вражеским КАБам, и об уникальном случае, когда украинский пилот с помощью FPV-дрона за 500 долларов уничтожил российский вертолет.

Мы уже прошли невероятный путь и мы выстоим

"Это был год, когда мы все вместе не просто молились за Украину, а действовали маленькими шагами ради украинских воинов, ради улыбок наших детей. Ради того, чтобы всем нам стало немножко легче и теплее", – добавила Марина Порошенко.

"В этот вечер, встречая новый, 2026 год, поднимите бокалы за тех, кто больше не с нами, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли иметь жизнь. Поблагодарите воинов, ведь, уверен, каждый имеет на фронте близкого человека. Обнимите, поздравьте, спросите чем помочь", – призвал лидер "Европейской Солидарности".

"Я смотрю в будущее с оптимизмом. Потому что столько, сколько мы все прошли, пережили и выжили, пожалуй, не пережила ни одна нация мира. А именно поэтому – и вы – будьте уверены: мы выстоим. Мы уже прошли невероятный путь. И дальше на нем – только жизнь. И наши символы, которые сейчас объединяют наконец всю страну и весь народ. Армия, Язык, Вера, ЕС и НАТО. И за общее будущее именно в такой стране мы будем бороться все вместе", – сказал Петр Порошенко.