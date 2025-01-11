'Мы словно переплавлялись в новую нацию': Юлия из Киева поделилась своей историей с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда началась война, Юлия вместе с семьей вынуждена была покинуть Киев и переехать в Ровно. Это был период неопределенности, тревоги и поиска смысла хаоса. Однако уже через три месяца они вернулись в столицу, и Юлия ушла в волонтерскую деятельность. Свою историю женщина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Весной 2022 года страна жила в условиях постоянного стресса, и многие важные проблемы оставались без внимания государства. Такова, например, стала нехватка кормов на фермах в пострадавших регионах. Юлия вспоминает, как в первые недели войны фермеры били тревогу, ведь их животным угрожала голодная смерть.

"В начале марта не было вообще корма и нечем кормить животных. А ведь это часто были наши уникальные породы. Без помощи эти животные просто погибли бы. Мы быстро собрали деньги во всем мире, и это позволило спасти ситуацию. Даже для кур делали инкубаторы, чтобы обеспечить продуктами места, которые пережили оккупацию, например Буча. Я очень горжусь этим проектом", — рассказывает Юлия.

Для Юлии волонтерство стало способом борьбы, возможностью спасать жизнь и одновременно чувствовать себя частью общего дела. Она вспоминает, как в те дни волонтеры работали почти без передышки, ища выход из самых сложных ситуаций.

"Мы словно переплавлялись в новую нацию, в новую страну. Даже плакать было некогда. Но когда-то наступает такой момент, когда уже не выдерживаешь… Например, когда видишь фото ребят на Софиевской площади... Или когда едешь в поезде, и читаешь, что освободили Херсон... Но это уже слезы радости", — вспоминает Юлия.

Несмотря на усталость и эмоциональное истощение, Юлия понимает, что каждое действие имеет значение. Каждый проект, каждое спасенное животное или помощь людям – это маленькая победа в условиях Великой войны. Она убеждена, что именно благодаря общим усилиям и сплоченности украинцы смогут преодолеть все вызовы, стоящие перед страной.

История Юлии вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Вы найдете ее по ссылке: https://bit.ly/4aebsRjАрхив Музея "Голоса Мирных" содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.