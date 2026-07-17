Мужественно держал оборону на самых горячих направлениях: на фронте погиб воин с Волыни. Фото

В боях за Украину погиб защитник с Волыни Олег Мазяр. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении в мае 2024 года; до недавнего времени воин считался пропавшим без вести.

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Молодому Герою навсегда останется 23 года. О потере сообщили в Подгайцевской громаде.

Что известно о Герое

В общине рассказали, что Олег Мазяр родился 15 июня 2000 года в селе Диброва.

После начала полномасштабного вторжения РФ он вступил в ряды Вооруженных сил Украины, служил в должности стрелка-радиотелефониста.

Молодой защитник за время пребывания в армии держал оборону на самых горячих направлениях фронта, в том числе и на Покровском.

Там, вблизи населенного пункта Архангельское, Олег Мазяр погиб 3 мая 2024 года.

Более двух лет молодой Герой считался пропавшим без вести. И лишь недавно родные защитника получили подтверждение его гибели.

Олегу Мазяру навсегда останется 23 года.

"Подгайцевская громада в глубокой скорби по поводу гибели молодого Героя Олега Мазяра... Выражаем соболезнования родителям Героя, всем родным, близким, друзьям и побратимам Олега. Громада низко склоняет головы в глубоком почтении перед памятью павшего воина. О дате, времени встречи траурного кортежа и ходе похорон будет сообщено дополнительно. Царство Небесное и вечный покой душе нашего защитника", – говорится в сообщении на странице громады в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, после длительной борьбы за жизнь от ранений скончался Герой из Донецкой области. Александр Малыгин почти год боролся за свою жизнь в больнице, куда он попал после тяжелого ранения на передовой.

Сердце воина перестало биться 12 июля 2026 года. Похоронили его вдали от Дружковки, где Александр родился и вырос — вечный покой он обрёл на Аллее Героев кладбища в Багачеве в Черкасской области.

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