Мультсериал 'Книга-путешествие. Города': премьера на Киевстар ТВ и в одном из киевских кинотеатров

Мультфильмы, созданные по мотивам книг о несокрушимых городах Украины, уже доступны для просмотра на Киевстар ТВ . Также до 23 апреля зрители могут посетить благотворительные кинопоказы в киевском кинотеатре "Оскар" в ТРЦ "Гулливер".

Мультсериал "Книга-путешествие. Города" зрители могут посмотреть на Киевстар ТВ, предварительно осуществив авторизацию с помощью телефонного номера. Доступ к платформе возможен пользователям всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Для удобного и безопасного просмотра контента детьми, на Киевстар ТВ доступен Детский профиль, имеющий ограничения по показу рекламы и контента для самых маленьких.

Также платформа кино и телевидения Киевстар ТВ стала организатором кинопоказов мультсериала в столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ "Гулливер", где на протяжении недели бесплатно транслируются все серии. Каждый может посетить кинопоказ ежедневно в 10:00 до 23 апреля при условии предварительной регистрации.

"Для нас важно не только поощрять младшее поколение смотреть украинский контент безопасно и удобно, но и стимулировать их узнавать и знать историю своей страны. "Книга-путешествие" – это как раз тот проект, который призван рассказать настоящую, непостижимую историю о величии украинских городов. Поэтому теперь дети и взрослые могут отправиться в полезное и интересное видеопутешествие на Киевстар ТВ без дополнительной платы", – говорит Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

"Книга-путешествие. Города" призвана погрузить аудиторию в невероятное путешествие по украинским городам, которые продемонстрировали устойчивость и патриотизм, а также стали примером несокрушимости для всего мира. Зрителей ждут серии с городами Киев, Харьков, Николаев, Запорожье, Чернигов и Сумы. Также одна из серий посвящена истории о Чернобыле.

Мультсериал был создан на основе одноименных книг, которые можно приобрести в книжных магазинах. Весь проект легко и увлекательно рассказывает об аутентичности и исключительности украинских городов, а уникальные факты заинтересуют как детей, так и взрослых. К созданию проекта присоединились Сергей Жадан, братья Капрановы, Тарас Тополь, Ирэна Карпа. Также каждый мультик озвучен известными голосами, например, в серии о Харькове казаком Харко стал Олег Михайлюта "Фагот".

Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)". Киевстар ТВ и 1+1 media выступили медийными партнерами по инициативе.