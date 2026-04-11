Можно ли выбрасывать освященную на Пасху еду: что делать с остатками пасок и яиц

После Пасхи многих волнует, что делать с крошками от пасок, скорлупой от пасхальных яиц и другими остатками освященных продуктов. В украинской традиции к такой пище относятся с особым уважением, поэтому просто выбросить ее в мусорку для многих кажется неправильным.

Церковное объяснение здесь несколько отличается от народных обычаев: освящение пасхальной корзины является благословением на потребление пищи после поста, а не превращением каждого продукта в святыню. OBOZ.UA рассказывает, можно ли выбрасывать освященную на Пасху еду.

Что делать с крошками от пасок и скорлупой от яиц

На Пасху в церкви освящают паски, пасхальные яйца, мясо, колбасу, масло, сыр и другие продукты. С этим связано немало древних обычаев. Например, одно освященное яйцо раньше могли хранить дома до следующей Пасхи как оберег от пожара, грома, болезни или испуга. Писанку также катили по полю и закапывали в землю, чтобы хорошо уродил хлеб, или подкладывали под улей, чтобы роились пчелы.

Отдельное значение придавали и скорлупе от освященных яиц. Ее могли измельчать, складывать в маленький красный мешочек и использовать как защитный оберег. Иногда скорлупу клали возле больного, веря, что это поможет выздороветь. Так же в некоторых местностях хранили кусок освященной паски и давали его детям, когда те болели.

Церковный взгляд на это более сдержанный. В церкви объясняют, что священник, освящая пасхальную корзину, благословляет еду на потребление после завершения поста. То есть продукты не становятся в буквальном смысле священными. Именно поэтому, если возникла необходимость, скорлупу или другие остатки можно утилизировать без страха, что это автоматически будет грехом.

Вместе с тем священники советуют относиться к такой пище без пренебрежения. Если остатки уже нельзя употребить, их рекомендуют сжечь или закопать в землю там, где никто не ходит. Также не считается грехом выбросить их в помойку, но в украинской традиции к этому обычно относятся осторожнее.

Что говорят о паске и хлебе

Отдельное отношение – к паске и хлебу в целом. Считается, что крошки от паски не стоит просто выбрасывать, даже если она не была освящена. В украинской культуре к любому хлебу относятся особенно уважительно, поэтому крошки после паски часто советуют собрать и отдать птицам или домашним животным.

Хранить же скорлупу и крошки годами нет необходимости. Это скорее часть народной традиции, чем церковное требование. Поэтому главное – не пренебрегать едой и не обращаться с ней небрежно.

Руководитель информационного отдела Хмельницкой епархии, священник Захарий Железный объяснил, что освящение не следует воспринимать только как обычай. Это также благодарность Богу за пищу, которую человек имеет. В то же время он советует заранее рассчитывать количество продуктов в корзине, чтобы они не портились, а по возможности делиться ими с нуждающимися. По его словам, в храмах часто собирают общую пасхальную корзину из продуктов, которыми делятся люди, чтобы потом передать ее тем, кто не имеет возможности самостоятельно подготовить праздничный стол.

Что касается остатков освященных продуктов, священник советует не выбрасывать их без надобности. Лучше поделиться ими или отдать тем, кто нуждается: "Еду можно отдать животным. Когда она действительно испорчена, что даже сельские животные ее не потребляют, тогда лучше где-то ее по церковному утилизировать: или это где-то в реку, или закопать, где никто не ходит".

А вот хлеб нельзя выбрасывать.

"Хлеб нельзя выбрасывать, даже если он не освящен. Каждый хлеб святой... Мы все знаем, что с геноцида 1933 года у украинцев особое отношение к хлебу. И пасха – также хлеб. Если он уже не подходит к потреблению людям, его могут употребить домашние животные", – отметил священник.

