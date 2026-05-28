УкраїнськаУКР
русскийРУС

Декриминализацию порно в Украине провалили: что было прописано в законопроекте и почему это проблема

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
1,2 т.
Результаты голосования в Верховной Раде, OnlyFans-модель. Иллюстрация
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Депутаты Верховной Рады не смогли принять в первом чтении законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. В настоящее время по этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но даже за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств. Кроме того, большой проблемой является уголовное преследование моделей OnlyFans, которые решили заплатить налоги в бюджет Украины.

Речь идет о проекте закона № 12191, который зарегистрировали еще в ноябре 2024 года. "За" проголосовали только 207 нардепов при минимально необходимых 226 голосах (поименное голосование – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

  • "Слуга народа" – 172;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батькивщина" – 0;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 11;
  • "Доверие" – 8;
  • "За будущее" – 3;
  • "Голос" – 6;
  • "Восстановление Украины" – 2;
  • внефракционные – 5.
Результаты голосования за законопроект № 12191

Более того, депутаты также не смогли направить законопроект на повторное первое чтение – "за" было лишь 112 нардепов. Провалилась и попытка вернуть документ на доработку – это предложение набрало 115 голосов.

Авторами проваленного законопроекта выступала группа народных депутатов, среди которых первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"), председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и другие.

Авторы законопроекта о декриминализации порнографии

Если этот или аналогичный законопроект все же когда-то будет принят, уголовная ответственность останется исключительно за:

  • порно без согласия (порноместь, deep fake);
  • экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);
  • порно с детьми и распространение среди детей – за это наказание предлагается даже усилить.

В то же время, речь не идет о легализации порно. По словам Железняка, "оно легализовано и мы уже пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем".

Среди прочего, авторы законопроекта хотят прекратить в Украине практику тюремного заключения за хранение контента. А также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камах, которые проводят правоохранительные органы на бюджетные средства.

Почему уголовная ответственность за порнографию является проблемой

К примеру, недавно произошло громкое задержание должностных лиц Нацпола, которые за десятки тысяч долларов "крышевали" работу порно-офисов. Замешанным оказалось руководство полиции нескольких областей.

В целом полицейские в Украине устанавливают себе VPN, покупают видео у украинок и потом приходят к ним с обыском. Настоящее лицемерие заключается в том, что с одной стороны государство получает от моделей десятки миллионов налогов, а с другой – открывает уголовные производства за этот же заработок.

Нынешняя редакция 301 ст. УК Украины – рудимент еще со времен Советского Союза, который позволяет обогащаться отдельным взяточникам. Еще раз подчеркнем, что речь идет о легализации контента, который изготовлен исключительно с участием совершеннолетних и с их сознательного согласия.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем OnlyFans-модели судятся с налоговой в Украине. Им удалось добиться отмены штрафов на миллионы гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЗаконодательствозаконопроекткриминалПорнографияВерховная Рада УкраиныOnlyFansЯрослав Железняк
Редакционная политика