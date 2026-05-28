Декриминализацию порно в Украине провалили: что было прописано в законопроекте и почему это проблема
Депутаты Верховной Рады не смогли принять в первом чтении законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. В настоящее время по этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но даже за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств. Кроме того, большой проблемой является уголовное преследование моделей OnlyFans, которые решили заплатить налоги в бюджет Украины.
Речь идет о проекте закона № 12191, который зарегистрировали еще в ноябре 2024 года. "За" проголосовали только 207 нардепов при минимально необходимых 226 голосах (поименное голосование – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:
- "Слуга народа" – 172;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 11;
- "Доверие" – 8;
- "За будущее" – 3;
- "Голос" – 6;
- "Восстановление Украины" – 2;
- внефракционные – 5.
Более того, депутаты также не смогли направить законопроект на повторное первое чтение – "за" было лишь 112 нардепов. Провалилась и попытка вернуть документ на доработку – это предложение набрало 115 голосов.
Авторами проваленного законопроекта выступала группа народных депутатов, среди которых первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"), председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и другие.
Если этот или аналогичный законопроект все же когда-то будет принят, уголовная ответственность останется исключительно за:
- порно без согласия (порноместь, deep fake);
- экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);
- порно с детьми и распространение среди детей – за это наказание предлагается даже усилить.
В то же время, речь не идет о легализации порно. По словам Железняка, "оно легализовано и мы уже пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем".
Среди прочего, авторы законопроекта хотят прекратить в Украине практику тюремного заключения за хранение контента. А также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камах, которые проводят правоохранительные органы на бюджетные средства.
К примеру, недавно произошло громкое задержание должностных лиц Нацпола, которые за десятки тысяч долларов "крышевали" работу порно-офисов. Замешанным оказалось руководство полиции нескольких областей.
В целом полицейские в Украине устанавливают себе VPN, покупают видео у украинок и потом приходят к ним с обыском. Настоящее лицемерие заключается в том, что с одной стороны государство получает от моделей десятки миллионов налогов, а с другой – открывает уголовные производства за этот же заработок.
Нынешняя редакция 301 ст. УК Украины – рудимент еще со времен Советского Союза, который позволяет обогащаться отдельным взяточникам. Еще раз подчеркнем, что речь идет о легализации контента, который изготовлен исключительно с участием совершеннолетних и с их сознательного согласия.
