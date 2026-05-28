Декриминализацию порно в Украине провалили: что было прописано в законопроекте и почему это проблема

Депутаты Верховной Рады не смогли принять в первом чтении законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает изменить ст. 301 Уголовного кодекса и отменить уголовное наказание за съемку и распространение интимного видео. В настоящее время по этой статье могут осудить не только за производство порнографии, но даже за частные переписки и фотографии на сайтах знакомств. Кроме того, большой проблемой является уголовное преследование моделей OnlyFans, которые решили заплатить налоги в бюджет Украины.

Речь идет о проекте закона № 12191, который зарегистрировали еще в ноябре 2024 года. "За" проголосовали только 207 нардепов при минимально необходимых 226 голосах (поименное голосование – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 172;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 11;

"Доверие" – 8;

"За будущее" – 3;

"Голос" – 6;

"Восстановление Украины" – 2;

внефракционные – 5.

Более того, депутаты также не смогли направить законопроект на повторное первое чтение – "за" было лишь 112 нардепов. Провалилась и попытка вернуть документ на доработку – это предложение набрало 115 голосов.

Авторами проваленного законопроекта выступала группа народных депутатов, среди которых первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"), председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и другие.

Если этот или аналогичный законопроект все же когда-то будет принят, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей – за это наказание предлагается даже усилить.

В то же время, речь не идет о легализации порно. По словам Железняка, "оно легализовано и мы уже пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем".

Среди прочего, авторы законопроекта хотят прекратить в Украине практику тюремного заключения за хранение контента. А также покончить с проведением массовых "тайных закупок" в веб-камах, которые проводят правоохранительные органы на бюджетные средства.

К примеру, недавно произошло громкое задержание должностных лиц Нацпола, которые за десятки тысяч долларов "крышевали" работу порно-офисов. Замешанным оказалось руководство полиции нескольких областей.

В целом полицейские в Украине устанавливают себе VPN, покупают видео у украинок и потом приходят к ним с обыском. Настоящее лицемерие заключается в том, что с одной стороны государство получает от моделей десятки миллионов налогов, а с другой – открывает уголовные производства за этот же заработок.

Нынешняя редакция 301 ст. УК Украины – рудимент еще со времен Советского Союза, который позволяет обогащаться отдельным взяточникам. Еще раз подчеркнем, что речь идет о легализации контента, который изготовлен исключительно с участием совершеннолетних и с их сознательного согласия.

