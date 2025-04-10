Супермаркеты в Украине начали продавать только верхушки пасок: сколько стоят и как выглядят

В Украине одна из сетей крупных супермаркетов перед Пасхой начала продавать отдельные верхушки пасок по цене от 44,99 грн. Такое креативное решение позволяет покупателям наслаждаться только самой вкусной частью пасхального лакомства, и стоит в половину дешевле обычной пасхальной выпечки.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из сообщения в социальной сети Instagram. В этом году украинцы, которые искренне обожают паску – но в тайте только ее верхушку – могут праздновать без угрызений совести.

Сеть супермаркетов накануне Пасхи представила оригинальный продукт – отдельно упакованные верхушки паски. Теперь можно приобрести именно ту часть, которую обычно съедают первой. "Если вы тот человек, который тайком или же и нескрываемо съедал лишь верхушку паски, считая это легким преступлением, будьте уверены: больше не о чем переживать", – говорится в сообщении.

Компания презентовала новинку как "самый радостный кусочек паски", позволяющий наслаждаться любимым десертом без лишнего и без необходимости покупать всю паску. Вес одного верхнего кусочка составляет 125 граммов, а цена колеблется от 44,99 до 50 грн в зависимости от локации.

Для сравнения: обычная паска на 300 г стоит примерно 80 – 90 грн. То есть те, кто стремится исключительно глазурь и нежную текстуру верхушки, могут теперь сделать выбор без лишних сомнений. По словам директора по маркетингу сети Екатерины Огуряевой, идея создать отдельную верхушку паски родилась из желания подарить покупателям радость именно там, где ее не всегда ищут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек в 2025 году составляет 1663,26 грн, что на 17% больше, чем в прошлом году. Высокое удорожание продуктов, в частности куличи и мясных изделий, значительно повлияет на традиционное празднование многих украинцев.

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