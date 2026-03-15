Можно ли сеять просроченные семена: ответ эксперта

В начале сезона огородничества немало садоводов находят в своих запасах пакетики с семенами, срок годности которых истек. И заботливый хозяин всегда задается в такие моменты вопросом: выбрасывать такой материал или рискнуть и посеять его.

Видео дня

За профессиональным ответом издание Express обратилось к эксперту по выращиванию овощей, писателю и блогеру Хью Ричардсу. Оказалось, что он выступает в таких вопросах за риск. "Надписи на пакетиках – это лишь рекомендации. В конце концов, семена или хотят расти, или нет", – сказал Хью.

Что такое срок годности семян

Даты, написанные на пакете, по словам эксперта, являются лишь гарантией качества, но после их завершения материал все еще может быть в хорошем состоянии и успешно прорасти. Семена разных овощей сохраняют всхожесть по-разному: одни – два года, другие – пять и даже больше. Конечно, со временем процент прорастания падает, а растения могут получиться менее крепкими, чем пророщенные из свежих семян. Огурцы, помидоры, тыква и редис могут давать ростки более пяти лет, тогда как лук, шпинат и петрушка обычно теряют силу уже через год-два.

Тем, кто решит дать старому материалу шанс, советуют сеять его гуще – это повысит шансы на успех. "Просто посейте четыре-пять семян в горшок. Если хоть одно проклюнется, значит, в этом пакете еще есть жизнь", – рекомендует Ричардс. Однако стопроцентного результата ждать все же не стоит.

Проверка на всхожесть

Хотите устроить своим старым запасам тест? Его можно провести довольно простым способом. Положите несколько семян между влажными бумажными полотенцами, держите их в тепле и наблюдайте. Если большинство прорастет – семена можно смело высаживать.

Как правильно хранить семена

Если вы использовали только половину пакетика, правильное хранение поможет обеспечить жизнеспособность остатков. "Я бы посоветовал положить их в старый пластиковый контейнер с крышкой из-под мороженого. Сложите пакетик и держите его в прохладном сухом шкафу", – говорит Ричардс.

Главное – избегать конденсата, из-за которого семена могут просто сгнить. Чтобы подстраховаться от этого в контейнер можно положить поглотители влаги, например, немного риса. Также для длительной свежести материала подойдет герметичная стеклянная банка.

Если вы не планируете использовать весь пакет сразу, лучше покупать семена в упаковках с зип-замком. Вы просто застегиваете его и внутрь не проникает ничего лишнего. Впрочем, даже обычный пакет можно просто заклеить скотчем или зажать прищепкой и держать в темном сухом месте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.