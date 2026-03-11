Как сеять морковь, чтобы не надо было прорывать: есть несколько способов

Каждый, кто хоть раз пробовал вырастить морковь у себя на огороде, знает, что этот овощ после появления всходов требует дополнительной процедуры – прореживания. Происходит так потому, что семена моркови очень мелкие и рассадить их традиционным методом на таком расстоянии, чтобы растениям хватало места, практически невозможно.

Однако существует несколько простых способов посева, которые помогают сразу разместить семена равномерно и избежать лишней работы. Подробнее о них рассказало издание VSN.

Способ с банкой и песком

Семена смешивают с сухим песком примерно в соотношении 1:3. После этого смесь высыпают в небольшую банку и, слегка покачивая ее, высевают вдоль борозды. Песок помогает равномерно распределить семена, поэтому всходы появляются не слишком густые и их почти не нужно прореживать.

Посев на полоску бумаги или ткани

Семена раскладывают на бумажной или тканевой полоске с определенными интервалами, после чего ее укладывают в борозду и присыпают тонким слоем земли. Когда появляются всходы, бумагу можно осторожно убрать. Растения остаются на том расстоянии, которое было задано во время разложения семян.

Посев через конус или ложку

Еще один вариант – высевать семена маленькими порциями, используя конус или обычную чайную ложку. Так легче контролировать густоту посева, поэтому в дальнейшем прореживание почти не требуется.

После высевания грядку следует поливать очень осторожно, чтобы вода не размыла почву и не сместила семена. Полезно также замульчировать поверхность тонким слоем торфа или перегноя – это поможет сохранить влагу и сдержать появление сорняков. Благодаря таким приемам морковь всходит равномерно, а корнеплоды вырастают аккуратными и одинаковыми.

