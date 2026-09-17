Можно ли отказаться от повестки в Украине без последствий: объяснение

В Украине существует категория граждан, которые могут без последствий отказаться от повестки территориального центра комплектования и социальной поддержки. Речь идет о лицах, официально снятых с воинского учета.

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Об этом рассказал юрист по военному праву Зорян Павлив. Он также объяснил, в каких случаях гражданин имеет законные основания не принимать повестку и какие последствия может повлечь за собой неявка по надлежащим образом врученному документу.

Что считается повесткой и как ее вручают

Повестка является официальным вызовом в ТЦК и СП. Ее могут сформировать в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или оформить на бумажном бланке. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

В документе указываются данные гражданина, название ТЦК, цель вызова, место, дата и время явки, регистрационный номер, подпись должностного лица и информация о последствиях неявки.

Вызов может быть связан с уточнением военно-учетных данных, постановкой на учет, прохождением ВЛК или призывом во время мобилизации.

Существуют ли законные основания для отказа от получения повестки

Законодательство определяет ситуации, когда гражданин имеет право не принимать повестку и не подлежит мобилизации. В частности, это касается людей, которых официально исключили из воинского учета.

В таком случае у человека нет правовой связи с воинским учетом, мобилизацией, повестками, ТЦК и ВЛК.

Кроме того, законным основанием для отказа от повестки является наличие в ней ошибок или вручение документа с нарушениями процедуры.

Также, по словам юриста, важно наличие актуальных военно-учетных данных и действующей отсрочки, что подтверждается соответствующей информацией в реестре "Оберег" или электронном приложении "Резерв+".

Какое наказание

Неявка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по надлежащим образом врученной повестке без уважительной причины может повлечь за собой административный штраф.

В течение особого периода его размер для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, даже после официального снятия с воинского учета человек может получить повестку в ТЦК, однако повторно поставить его на воинский учет закон не позволяет. Юристы также советовали проверять, чтобы информация о снятии с учета была отражена в приложении "Резерв+".

Как писал OBOZ.UA, Деснянский районный суд Чернигова отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч гривен, который военнообязанному назначили за неявку по повестке. Мужчина заявил, что фактически не получал документ, а суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал, что его должным образом уведомили о вызове.

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