Можно ли обрезать гортензии летом: объяснение экспертов

Летняя обрезка гортензий кажется простой процедурой, но именно она часто вредит растениям. Если обрезать куст в неправильное время, он может казаться здоровым, но в следующем году почти не дать цветов.

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Рэйчел Кемери, специалист по выращиванию растений в Rising Iris Farm, и Патрик Гринволд, старший садовник Longwood Gardens, отмечают: перед обрезкой надо точно знать, какой именно вид гортензии растет в саду. Одни гортензии цветут на старых побегах, то есть на древесине прошлого года, а другие – на новых побегах, которые вырастают уже в текущем сезоне.

Почему не все гортензии можно обрезать летом

У гортензий нет одного универсального правила обрезки. Все зависит от того, на каких побегах формируется цветение.

Некоторые виды закладывают цветочные почки на старой древесине. Это значит, что будущие цветы появляются на побегах, которые выросли еще в прошлом сезоне. Если срезать их слишком поздно или слишком сильно, садовник фактически уберет бутоны следующего года.

Другие гортензии цветут на новой древесине. Они образуют цветы на молодых побегах текущего сезона, поэтому основную обрезку для них обычно проводят не летом, а в конце зимы или ранней весной.

Именно из-за этой разницы летняя обрезка может быть как полезной, так и вредной. Для одних гортензий она помогает поддержать форму куста после цветения, а для других – забирает те побеги, на которых должны были появиться цветы.

Какие гортензии можно обрезать летом

Летом можно обрезать гортензии, которые цветут на старой древесине. К ним относятся крупнолистная гортензия, дуболистная гортензия, горная гортензия и черешковая, или вьющаяся, гортензия.

Для этих растений лучшее время обрезки – сразу после завершения цветения. Когда цветы уже увяли, можно убрать отцветшие соцветия и при необходимости немного подкорректировать куст.

Рейчел Кемери объясняет, что медлить не стоит. Если обрезать такие гортензии в конце лета, можно удалить новые цветочные почки, которые растение уже начинает закладывать на следующий сезон. Поэтому окно для обрезки достаточно короткое: после цветения, но не слишком поздно. Так растение будет иметь достаточно времени, чтобы восстановиться, нарастить побеги и подготовиться к следующему году.

Какие гортензии не стоит обрезать летом

Метельчатую и древовидную гортензию летом сильно обрезать не советуют. Они цветут на новой древесине, то есть на побегах, которые вырастают в этом же сезоне.

Если обрезать их летом, можно срезать именно те ветки, на которых должны были раскрыться цветы. В результате вместо пышного цветения куст потеряет часть бутонов или вообще зацветет значительно слабее.

Для таких гортензий правильное время обрезки – конец зимы или ранняя весна, до начала активного роста. Именно тогда их можно обрезать смелее, потому что растение еще успеет выпустить новые побеги и сформировать цветы.

Есть еще одна причина не делать сильную обрезку летом. После нее куст может начать активно наращивать молодые нежные побеги ближе к осени. Они не всегда успевают окрепнуть до холодов, поэтому могут пострадать зимой.

Что можно обрезать летом без вреда

Даже если гортензию нельзя сильно обрезать летом, это не значит, что ее вообще нельзя трогать. Легкий уход допускается почти для всех видов.

Летом можно удалять сухие, сломанные, больные или поврежденные побеги. Такие ветки лишь отнимают силы у растения и могут стать источником проблем. Их лучше убирать сразу, как только вы их заметили.

Также можно срезать несколько цветов для букета. Это не считается полноценной обрезкой, если не срезать много стеблей и не укорачивать куст слишком низко.

Допустимо и удаление отцветших соцветий. Такая процедура помогает кусту выглядеть опрятнее и не вредит растению, если сделать ее правильно.

Как правильно убирать отцветшие соцветия

Рэйчел Кемери советует срезать отцветшие цветы чуть выше первой здоровой пары листьев. Это простой и безопасный способ привести куст в порядок.

Особенно осторожными надо быть с гортензиями, которые цветут на старой древесине. Если продолжить резать ниже только ради красивой формы, можно случайно убрать почки, которые дадут цветы в следующем году.

Поэтому летом не стоит пытаться радикально переформировать куст. Лучше ограничиться легкой уборкой отцветших соцветий, сухих веток и поврежденных частей. Такой подход поможет сохранить декоративность растения без риска потерять будущее цветение.

Самые распространенные ошибки во время летней обрезки

Главная ошибка – обрезать все гортензии одинаково. То, что полезно для одного вида, может быть вредным для другого.

Патрик Гринволд советует избегать сильной летней обрезки большинства гортензий. По его словам, такая процедура может стать стрессом для растения, ухудшить цветение и даже негативно повлиять на состояние корневой системы.

Еще одна распространенная ошибка – обрезка во время жары или засухи. В такие периоды куст и так страдает от недостатка влаги, а срезы создают дополнительную нагрузку. Растение медленнее восстанавливается и становится более уязвимым к вредителям и болезням. Лучше выбирать для обрезки прохладную и влажную погоду. Так гортензия легче переносит процедуру и быстрее восстанавливается.

Что делать, если вы не знаете вид гортензии

Если вы не уверены, какая именно гортензия растет в саду, не стоит резать наугад. Лучше понаблюдать за растением в течение сезона.

Обратите внимание, когда она цветет и на каких побегах появляются цветы – на старых или на молодых. Одного сезона наблюдений часто достаточно, чтобы в дальнейшем правильно планировать обрезку.

Также можно ориентироваться на форму соцветий и листьев. Метельчатые, крупнолистные, дуболистные и древовидные гортензии имеют заметные различия, хотя начинающие действительно могут их путать. Если есть сомнения, самое безопасное решение – убрать только сухое, сломанное или больное. Полноценную формовочную обрезку лучше отложить до момента, когда вид растения будет понятен.

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