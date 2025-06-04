Может ли ТЦК вручить боевую повестку заранее и какие этапы должны предшествовать мобилизации: объяснение

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам представители ТЦК вручают повестки. Соответствующий документ предоставляется лицу после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и профессионально-психологического отбора.

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ТЦК не имеет права вручать боевую повестку заранее, на дату окончания бронирования или отсрочки. Об этом сообщает специалист Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

За советом к адвокатам обратился военнообязанный гражданин, который имеет действующее бронирование от мобилизации. Его вопрос заключался в том, имеет ли право территориальный центр комплектования вручить ему боевую повестку или мобилизационное распоряжение (МБ) заранее, еще до окончания срока действия его бронирования.

"ТЦК не имеет такого права, поскольку не знает точно, что на время выдачи МБ в будущем Вы не будете иметь права на отсрочку", – отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Он пояснил, что мобильное распоряжение не может быть выдано безосновательно, поскольку ему предшествуют определенные мобилизационные этапы.

"При мобилизации, то есть перед тем, как выдать МБ, Вам должны провести профессионально-психологический отбор", – подчеркнул юрист.

Напомним, во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные, которые получают повестки, должны проходить ВВК. В случае несогласия с ее заключением предусмотрена возможность обжалования в досудебном и судебном порядке. Подача иска не останавливает действие заключения ВВК, поэтому важно не затягивать с процессом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военнообязанные граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными, обязательно должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Крайний срок прохождения комиссии – 5 июня 2025 года включительно.

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