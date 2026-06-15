Может ли пригодный к службе в тыловых частях попасть на фронт: подробное объяснение

В Украине проводится всеобщая мобилизация после прохождения гражданином военно-медицинской комиссии и получения соответствующего заключения. Те, у кого есть хронические проблемы со здоровьем, могут служить в тыловых частях обеспечения армии.

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Однако если человек хочет уйти на фронт, то на это должен дать согласие командир части. Об этом сообщается на юридическом портале b2bconult.

Можно ли из тыла перевестись на фронт

Юристы получили обращение от военнослужащего, которого признали годным к службе в тыловых подразделениях, где он сейчас и служит. Мужчина поинтересовался возможностью по собственной инициативе перевестись в боевое подразделение на фронт.

Как пояснила юрист из Адвокатского бюро Олега Романенко, Неля Романенко, такой вариант вполне возможен, но для этого есть определенные условия, в частности, согласие командира.

"Четких критериев, по которым командир определяет такую необходимость в переводе, законом, к сожалению, неустановлено. В вашем случае, имея заключение ВЛК об ограниченной годности, необходимо настаивать на том, что новая должность будет в большей степени соответствовать целесообразности вашего использования на службе с учетом состояния здоровья", – сказала юрист и добавила, что если перевод происходит в другую часть, такие действия аналогичны.

Отметим, что тыловыми подразделениями, согласно законодательству, принято называть части обеспечения, армейские учебные центры, ТЦК, военные высшие учебные заведения и т. п.

Напомним, в Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации продолжает действовать установленный порядок прохождения военно-врачебной комиссии. В стандартном режиме ВЛК должна быть завершена в течение шести дней, при этом в случае необходимости дополнительных обследований или медицинских исследований срок прохождения комиссии может быть продлен до двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, который соответствует действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеет отсрочки от мобилизации.

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