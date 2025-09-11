Может ли получить отсрочку от мобилизации отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью: детальное объяснение

В Украине как минимум до 5 ноября действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Мужчин призывного возраста мобилизуют в Силы обороны для защиты страны от вооруженной агрессии России.

Определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку, в частности родители детей с инвалидностью. Может ли избежать мобилизации отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью, читайте в материале OBOZ.UA.

Предоставляют ли отсрочку родителям взрослого ребенка с инвалидностью

В соответствии с действующим законодательством отец ребенка с инвалидностью имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это право сохраняется и после того, как такому ребенку исполнится 18 лет, рассказал юрист Владислав Дерий.

В частности, статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" признает содержание ребенка с инвалидностью основанием для освобождения от мобилизации, если к заявлению прилагаются необходимые документы.

Какие документы необходимы для получения отсрочки

Для подтверждения права на отсрочку отцу совершеннолетнего ребенка с инвалидностью необходимо предоставить целый пакет документов сотрудникам ТЦК.

Кроме заявления с просьбой предоставить отсрочку, нужно принести самостоятельно или отправить по почте следующие документы:

– свой военно-учетный документ;

– свидетельство о рождении ребенка;

– документ об инвалидности ребенка (удостоверение, справка о льготах или состоянии здоровья и т.д.).

