Кого могут мобилизовать до конца года, а кто получит отсрочку: детальное объяснение
В июле депутаты Верховной Рады большинством голосов в 16-й раз продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Оба этих режима будут действовать как минимум до 5 ноября.
Поэтому призыв военнообязанных граждан в армию для обороны страны от российской агрессии осенью продолжается. Кого могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку, читайте в материале OBOZ.UA.
Кого могут мобилизовать в 2025 году
Согласно действующему законодательству, в Силы обороны сейчас мобилизуют мужчин 25-60 лет, признанных годными по состоянию здоровья, если они не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.
Что касается мужчин в возрасте 18-24 лет, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Однако такие граждане могут добровольно заключить контракт с ВСУ с соответствующими льготами ежемесячно, рассказали в юридической компании "Приходько и партнеры".
Кроме того, мужчин 18-24 лет могут мобилизовать, если они являются офицерами запаса или прошли срочную службу, говорят в Харьковском областном ТЦК и СП.
Во время военного положения все мужчины 18-60 лет должны всегда иметь с собой военно-учетный документ в бумажной или в электронной форме вместе с документом, удостоверяющим личность.
Представители ТЦК, полицейские и представители ГПСУ имеют право требовать от граждан предъявить эти документы.
Кто не подлежит призыву или может получить отсрочку
Основания для получения отсрочки регулирует статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с ней, не подлежат призыву или имеют отсрочку:
– работники, забронированные государством или критической инфраструктурой;
– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;
– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;
– лица, осуществляющие уход за родителями, которые имеют проблемы со здоровьем;
– студенты;
– народные депутаты;
– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;
– другие лица, определенные в законе.
