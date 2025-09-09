Кого могут мобилизовать до конца года, а кто получит отсрочку: детальное объяснение

В июле депутаты Верховной Рады большинством голосов в 16-й раз продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Оба этих режима будут действовать как минимум до 5 ноября.

Поэтому призыв военнообязанных граждан в армию для обороны страны от российской агрессии осенью продолжается. Кого могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку, читайте в материале OBOZ.UA.

Кого могут мобилизовать в 2025 году

Согласно действующему законодательству, в Силы обороны сейчас мобилизуют мужчин 25-60 лет, признанных годными по состоянию здоровья, если они не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

Что касается мужчин в возрасте 18-24 лет, законодательно мобилизации в этой возрастной группе нет. Однако такие граждане могут добровольно заключить контракт с ВСУ с соответствующими льготами ежемесячно, рассказали в юридической компании "Приходько и партнеры".

Кроме того, мужчин 18-24 лет могут мобилизовать, если они являются офицерами запаса или прошли срочную службу, говорят в Харьковском областном ТЦК и СП.

Во время военного положения все мужчины 18-60 лет должны всегда иметь с собой военно-учетный документ в бумажной или в электронной форме вместе с документом, удостоверяющим личность.

Представители ТЦК, полицейские и представители ГПСУ имеют право требовать от граждан предъявить эти документы.

Кто не подлежит призыву или может получить отсрочку

Основания для получения отсрочки регулирует статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с ней, не подлежат призыву или имеют отсрочку:

– работники, забронированные государством или критической инфраструктурой;

– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;

– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

– лица, осуществляющие уход за родителями, которые имеют проблемы со здоровьем;

– студенты;

– народные депутаты;

– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;

– другие лица, определенные в законе.

