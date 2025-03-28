Может ли мужчина получить отсрочку от мобилизации из-за беременности жены: объяснение

В Украине мужчины призывного возраста не могут получить отсрочку от мобилизации в связи с беременностью жены. В частности, это невозможно даже в том случае, если у нее нет других близких родственников, которые могли бы помочь в особый период.

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Об этом сообщил адвокат Вячеслав Кирда на портале "Юристи.UA". Беременность не является болезнью, следовательно, уход за беременной – это не основание для избегания службы.

В одном из случаев речь идет о гражданине, который хотел узнать у юристов, может ли он получить отсрочку, если его жена беременна, а он планирует помогать ей в этот период.

Мужчина отметил, что жена является сиротой, и не имеет других близких родственников, которые помогали бы ей в определенных ситуациях во время беременности.

"К сожалению, но нет, эти обстоятельства не дают вам права на отсрочку от мобилизации", – объяснил юрист.

Он добавил, что беременность жены сама по себе не является аргументом для отсрочки, даже когда у женщины нет других родственников.

Напомним, военнообязанные, имеющие некоторые болезни глаз, могут быть освобождены от мобилизации. В частности, близорукость является основанием для освобождения от военной службы. К тому же степень годности у некоторых граждан военно-врачебная комиссия определяет самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в армию не мобилизуют лиц с определенными инфекционными заболеваниями, если эти болезни или их последствия тяжело поддаются лечению или совсем не лечатся. Решение о годности военной службы принимает ВЛК после проведения медицинского осмотра военнообязанного.

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