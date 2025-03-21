Какие болезни глаз являются основанием для освобождения от мобилизации: подробное объяснение

Военнообязанные, имеющие некоторые болезни глаз, могут быть освобождены от мобилизации. В частности, близорукость является основанием для освобождения от военной службы.

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Соответствующая информация содержится в приказе Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В зависимости от того, какое заболевание зрения имеет лицо, его могут определить ограниченно или непригодным.

Степень пригодности у некоторых граждан военно-врачебная комиссия определяет самостоятельно.

Считаются непригодными для военной службы лица, у которых наблюдаются:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или полная слепота глаза;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и менее;

острота зрения обоих глаз 0,2 и менее.

Кроме этого, ограниченную пригодность для военной службы могут получить лица, у которых:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или полная слепота глаза;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше;

острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В случае если военнообязанный имеет остроту зрения с коррекцией одного глаза менее 0,1, а остроту другого глаза с коррекцией 1,0, то степень годности к службе ВЛК определяет индивидуально.

Если у гражданина сложный гиперметропический астигматизм, комиссия будет уделять внимание показателям болезни при определении его пригодности. В случае наличия у лица стойкого повреждения зрительного анализатора (амблиопия), медицинская комиссия установит ограниченную пригодность, даже в случае обострения болезни.

В случае хронической сосудистой оптической нейропатии у военнообязанного его пригодность будет определяться в зависимости от типа заболевания. Хроническая сенсорно-моторная или автономная нейропатия приведет к признанию негодности, тогда как дистальная нейропатия с болезненным синдромом – к ограниченной пригодности.

Как сообщал OBOZ.UA, в армию не мобилизуют лиц с определенными инфекционными заболеваниями, если эти болезни или их последствия тяжело поддаются лечению или совсем не лечатся. Решение о годности военной службы принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) после проведения медицинского осмотра военнообязанного.

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