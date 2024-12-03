'Может быть скользко, осторожно': синоптик дала прогноз, какой погоды ждать в Украине. Карта

В среду, 4 декабря, в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков. Однако страну накроют туманы, которые ухудшат видимость, а из-за мороза, который ночью достигнет -4 градусов, на дорогах может быть скользко, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшее время погода не будет меняться существенно, а значительных осадков не будет, вероятно, до Дня святого Николая 6 декабря.

"Стабильности так мало вокруг, что атмосфера решила это подравнять синоптической ситуацией. Так что завтра все будет так, как сегодня", – спрогнозировала она.

По словам синоптика, в среду существенных осадков не ожидается, однако их будут заменять туманы, которые будут ухудшать видимость и "поддерживать реноме декабря как меланхолического облачного месяца".

Ветер тихий, несильный, юго-восточного направления.

Температура воздуха также не изменится.

В ближайшую ночь 0...-4 градуса, может быть скользко, поэтому стоит быть осторожными, предостерегла Наталья Диденко.

В течение дня в среду от -2 градусов мороза до +4 градусов тепла, в Крыму +4…+6, на юге Крыма до +6…+10 градусов.

В Киеве без существенных осадков, ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

"Первые какие-то более заметные осадки появятся на Николая, 6-го декабря", – спрогнозировала синоптик.

Так, по данным Укргидрометцентра, в пятницу, 6 декабря, когда в Украине и мире отмечают День святого Николая, по всей территории ожидаются осадки в виде дождя, небольшого снега и мокрого снега.

В Одесской, Херсонской областях и Крыму будет проглядывать солнце, днем до +5 градусов тепла, небольшой дождь. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории облачно, в западной и северной частях Украины небольшой снег, в центральных и восточных областях – снег.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что декабрь будет холодным и малоснежным. В среднем в течение месяца от -1 до -5 градусов мороза. На Рождество 25 декабря ожидается лишь небольшой "минус". "Арктическое" похолодание возможно только в отдельные дни второй половины декабря.

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