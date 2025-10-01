Мощная непогода в Одесской области унесла жизни 9 человек, среди жертв – ребенок: за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Фото и видео

В Одессе и Одесском районе спасатели уже больше суток занимаются ликвидацией последствий непогоды. По состоянию на утро 1 октября известно 9 жертвах стихийного бедствия, среди которых один ребенок.

В течение ночи экстренные службы эвакуировали людей из водяных ловушек. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Последствия стихийного бедствия

По информации спасателей, всю ночь сотрудники ГСЧС занимались эвакуацией людей, которые в результате обильных осадков оказались в водяных ловушках. Также спасатели около 7:00 утра нашли девушку, которая накануне пропала. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

В целом с начала мощного ливня в Одессе спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Повреждена коммунальная инфраструктура

По информации предприятия "Інфоксводоканал", обеспечивающее водоснабжение и водоотведение в Одессе, почти двухмесячная норма осадков выпала в Одессе в течение семи часов. Это повлекло за собой подтопление ряда улиц, а также повреждение коммунальной инфраструктуры. Кроме аварий на трубопроводах, из-за аномальных осадков есть подтопление двух канализационных насосных станций.

На одном из объектов в районе Пересыпи произошло аварийное отключение электроэнергии, которое устраняют специалисты ДТЭК. Станция и генераторы были затоплены мощным потоком воды, из-за чего работа насосного оборудования временно невозможна.

Кроме того, в Одессе из-за подтопления поверхностными ливневыми стоками приостановлена ​​работа канализационной насосной станции в Чубаевке. Специалисты вместе с энергетиками принимают меры для восстановления энергоснабжения и работы насосного оборудования.

Парализована работа транспорта

В Одесском городском совете заявили, что в связи с аварийной ситуацией и перекрытием движения на перекрестке ул. Люстдорфская дорога с ул. Левитана с 1 октября и до завершения ремонтных работ изменяются схемы движения автобусных маршрутов №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.

Автобусный маршрут № 185 при движении с улицы Левитана будет двигаться в обход через улицу Академика Королева и проспект Князя Ярослава Мудрого до 7 станции Люстдорфской дороги и дальше по своему маршруту.

Кроме того, автобусные маршруты № 7, 127, 146, 150, 221 при движении по Люстдорфской дороге со стороны 5 станции Люстдорфской дороги в направлении площади Независимости будут двигаться через ул. Тополину, ул. Академика Королева, площадь Независимости и дальше по своим схемам маршрутов. В обратном направлении от площади Независимости через ул. Академика Королева, ул. Тополиную с выходом к Люстдорфской дороге в сторону пл. Трибуны Героев.

