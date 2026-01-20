Морозы отступят: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

В Украине вближайшие дни ожидается постепенное ослабление морозов. Уже в конце недели температура воздуха днем достигнет 0 градусов и даже несколько превысит эту отметку.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко текущая неделя будет оставаться холодной, однако со следующей недели морозы должны отступить. Начиная с 25 и 26 января, термометры днем будут показывать 0 градусов или "небольшие плюсы".

В среду, 21 января погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому Диденко прогнозирует солнечную погоду без осадков. Ночью температура воздуха составит от -10 до -17 градусов, днем от -4 до -8 градусов, на севере местами до -10.

В то же время ночью в Киеве ожидается от -12 до -14 градусов, днем от -6 до -8 градусов. День для жителей столицы пройдет без осадков, однако сохранится гололедица на дорогах.

Напомним, текущий январь в Украине демонстрирует рекордно низкую температуру, которой не было последние 16 лет. Такие морозы были характерными для начала 2000-х годов. В частности, очень холодным январь был в 1996, 1997, 2006 и 2010 годах. Тогда в течение нескольких недель синоптики фиксировали на термометрах -10 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, зима для украинцев стала настоящим испытанием. Морозы соединились с обстрелами энергетической инфраструктуры. Согревание перестает быть вопросом комфорта и становится вопросом выживания.Стоит обратиться к опыту Канады – страны, где сильные морозы являются привычной реальностью и где научились жить с холодом системно. В Канаде минус 20–30 градусов зимой – привычное дело, часто еще и с сильным ветром. Подробнее об этом узнавайте по ссылке.

