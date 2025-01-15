Морозы или потепление? Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

16 января большинство территории Украины, как и вся континентальная Европа, будет под влиянием антициклона Beate, что обеспечит сухую и относительно теплую погоду. В западных, центральных, северных и восточных областях осадков не ожидается.

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При этом в Карпатах возможны небольшие снегопады и мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

"Завтра, 16 января, практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона по имени Beate. Поэтому повсюду, включая, конечно, с Украиной в четверг существенные осадки маловероятны. Только в Карпатах выпадет небольшой снег и мокрый снег", – отметила Диденко.

Погода в этот день будет облачной. Ночью температура в Украине будет меняться от 1 до 5 градусов мороза, а в горных районах Карпат температура может опускаться до -5...-10 градусов. Днем температура в большинстве регионов повысится до +1…+6 градусов.

При этом в Киеве будет относительно тепло с температурой около 0 градусов ночью и 1-3 градуса днем.

17 января погодные условия будут оставаться схожими, однако на востоке Украины, в частности в Харьковской области, возможны дожди с мокрым снегом. На остальной территории страны будут преобладать дожди. Лишь на западе в пятницу без осадков.

Температура в Украине будет варьироваться от 1 до 3 градусов тепла. Ночью температура в большинстве регионов удержится от -1 до +1 градусов. В Киеве в течение дня и ночи будет до 0…+3 градусов с дождем.

Температура воздуха будет достаточно высока до конца недели.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Погода к концу зимы может быть нестабильной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве наблюдали поразительное "огненное" закат. Красоту можно было увидеть в разных районах города. Фото и видео смотрите здесь.

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